זירת התרסקות המסוק ( צילום: Yeshiva World News )

סיפור מדהים של השגחה פרטית גלויה התרחש בסוף השבוע בפולין, כאשר אברך חסידי, תושב שכונת בורו פארק שבניו יורק, ניצל בנס מהתרסקות מסוק קטלנית שבה קיפח את חייו הטייס.

האברך שכר מסוק פרטי כדי לפקוד את קברי הצדיקים באירופה, וטס במהלך סוף השבוע האחרון מראדושיץ שבפולין לעבר עיירת קעריסטיר שבהונגריה. הנס הגדול התרחש דקות ספורות לאחר שהטייס הוריד את הנוסע היהודי ביעדו בבטחה. מיד לאחר מכן, המריא המסוק מהונגריה והחל במסעו חזרה לכיוון שדה התעופה זאטור שבפולין, כשהטייס שוהה עליו לבדו. זמן קצר לאחר מכן, בעודו עושה את דרכו חזרה, התרסק המסוק באזור הררי ומיוער בצפיפות, בין הערים לימנוב לאמסאנה שבדרום פולין.

זירת התרסקות המסוק ( צילום: Yeshiva World News )

שירותי החירום המקומיים קיבלו דיווחים ראשוניים על תאונה אווירית באישון לילה, לפנות בוקר יום חמישי האחרון, ופתחו מיד במבצע חיפוש והצלה נרחב במעבה היער. במבצע המורכב השתתפו עשרות כבאים, כוחות משטרה, צוותי חילוץ ייעודיים להרים, יחידות רחפנים מתקדמות, אנשי צבא ורכבי שטח מיוחדים.

לאחר מספר שעות של סריקות ממושכות בתנאי שטח קשים ומורכבים, איתרו צוותי ההצלה את שרידי המסוק בבוקר יום חמישי. גופתו של הטייס, גבר כבן 30, נמצאה סמוך לאתר ההתרסקות מעט לפני השעה 8:00 בבוקר. הרשויות בפולין אישרו כי הטייס היה האדם היחיד על סיפון כלי הטיס בזמן התאונה, ולא נמצאו נפגעים נוספים באזור – נתון שהדגיש את גודל הנס של הנוסע שירד רגעים קודם לכן.

זירת התרסקות המסוק ( צילום: Yeshiva World News )

על פי נתוני מעקב הטיסה הרשמיים, אות המסוק נעלם מהרדאר בשעה 1:06 לפנות בוקר בדרכו לזאטור. רגעים ספורים לפני שאבד עמו הקשר, נע המסוק במהירות של כ-220 קמ"ש ובגובה של כ-880 מטרים. חוקרי המשטרה המקומית, בשיתוף פעולה עם רשויות התעופה האזרחיות בפולין, ממשיכים לבדוק את הנסיבות שהובילו לטרגדיה הקשה.

הידיעה המרעישה על הנס הגלוי וההצלה הפלאית פשטה במהירות בקרב בני הקהילה בבורו פארק, כאשר כולם כאחד מביעים הודיה לקדוש ברוך הוא על השגחתו המופלאה שליוותה את האברך בכל צעד, ומנעה אסון כבד.