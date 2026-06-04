רחפן נפץ סיב אופטי - כך זה עובד - צילום: united 24 ערוץ אוקראיני ממשלתי רחפן נפץ סיב אופטי - כך זה עובד | צילום: צילום: united 24 ערוץ אוקראיני ממשלתי 10 10 0:00 / 2:35

במהלך חודש מאי האחרון, המציאות הטקטית ברצועת הביטחון בדרום לבנון השתנתה באופן דרמטי והציבה אתגר מורכב בפני כוחות הביטחון.

מספר רב של לוחמי צה"ל נהרגו הי"ד, ועשרות נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות, כתוצאה משימוש גובר של ארגון חיזבאללה ברחפני נפץ מהירים מסוג חדש: רחפני סיב אופטי. צריך לומר ביושר: מדובר באיום שמדינת ישראל אינה יודעת כיצד להתמודד אתו, בינתיים. דווקא בגלל הפשטות הטכנולוגית של רחפן הסיב האופטי, הצליח הכלי הקטלני לעקוף את כל שיטות היירוט שהלוחמה המודרנית מכירה. >> למגזין המלא - לחצו כאן "התארסתי עם בחורה שלא הכרתי" | ההורים סגרו לו את השידוך - ואז הכל התפוצץ אריה רוזן | 16:08 הכלים הללו משוגרים מטווחים של קילומטרים ספורים ומונחים ישירות אל מטרותיהם, כאשר בתחילת החודש שעבר אף תועדה פגיעה מדויקת של רחפן כזה במשגר של מערכת כיפת ברזל ובצוות התחזוקה שלה באתר הצבאי ג'ל אל-עלאם. המתקפה הממוקדת הזו היא חלק ממגמה נרחבת שכללה שיגור של למעלה מאלף רחפנים מאז אמצע חודש אפריל. ההתמודדות עם האיום החדש מעסיקה כיום את דרגי הפיתוח והתכנון המובילים, המנסים למצוא מענה טכנולוגי מהיר ומציל חיים. היעילות הקטלנית של הרחפנים הללו נובעת מהיותם חסינים לחלוטין בפני מערכות השיבוש האלקטרוני ולוחמת התדרים המופעלות באזורי הלחימה. בעוד שרחפנים סטנדרטיים נשענים על תקשורת אלחוטית פתוחה ועל אותות לווייניים רגישים, הכלים הללו מנווטים מבלי להותיר חתימה אלקטרומגנטית הניתנת לאיתור מוקדם, דבר המשבש את יכולת האזהרה המוקדמת של הכוחות בשטח. המפתח לחסינות המוחלטת של כלי הטיס הללו טמון בחיבור הפיזי והרציף שלהם אל תחנת המפעיל הקרקעית. כך זה עובד רחפן סיב אופטי מונחה לאורך כל מסלול טיסתו באמצעות כבל דק במיוחד, שקוטרו נע בין 0.25 ל-0.4 מילימטרים בלבד, העשוי מסיבי זכוכית או פלסטיק שקופים. חיבור פיזי זה מונע מהרחפן מלהשתמש בגלי רדיו או במקלטי ניווט לווייני לצורך קבלת פקודות, מה שמנטרל לחלוטין את היכולת של מערכות ההגנה המקובלות לשבש את מסלולו או לנתק את הקשר בינו לבין המפעיל. במילים אחרות, ללא קטיעת הכבל האופטי, לא ניתן לנתק את הקשר של הרחפן עם המפעיל, מה שיוצר אתגר משמעותי עבור צה"ל או צבא אוקראינה המתמודד עם אותו איום בשדה הקרב.

במהלך הטיסה אל היעד, הכבל הדק והגמיש נפרש בצורה חלקה מתוך גליל ייעודי המותקן בחלקו האחורי של הרחפן. שיטה זו מאפשרת למפעיל להישאר מוגן ומסותר בנקודת השילוח המרוחקת, בעוד הכלי מתקדם לעבר המטרה.

הפקודות והנתונים מועברים בצורה של פולסי אור מהירים, המאפשרים שליטה מדויקת והזרמת תמונת וידאו באיכות גבוהה ביותר ללא שיהוי, עובדה המעניקה למפעיל יכולת תמרון יוצאת דופן ברגעים המכריעים של התקיפה.

"מכיוון שהרחפן אינו משדר את התמונה באמצעות שידור רדיו ואינו מקבל פקודות הנחיה באמצעות מקלט רדיו, לא ניתן לגלות אותו באמצעי מודיעין אלקטרוני או לחסום אותו באמצעות לוחמה אלקטרונית", מסביר אריה אבירם, מומחה שכתב על הנושא עבור המכון למחקרי ביטחון לאומי.

הטווח המבצעי של הרחפנים הללו מוגבל פיזית לאורך הסיב האופטי המגולגל בתוכם, ונע כיום בין 10 ל-15 קילומטרים לכל היותר.

למרות הערכות אלו, ברשת קיימים סרטונים המציגים כבל סיב אופטי המסוגל להגיע למרחק של 50-60 קילומטרים, אולם לא ברור אם היכולת הזו אכן קיימת במציאות - בטח לא כאשר הרחפן נושא מטען נפץ של מספר קילוגרמים.

סליל סיב אופטי עד 50 קילומטרים ( צילום: יוטיוב )

מגבלת המרחק של קילומטרים בודדים מחייבת את חוליות השיגור להתקרב יחסית אל קו המגע, אך החסינות בפני שיבוש מפצה על כך ומאפשרת להם לפעול בדיוק רב בסביבה רוויית מערכות חסימה. הטכנולוגיה האמורה אינה פיתוח בלעדי של ארגוני הטרור באזורנו, אלא מהווה זליגה ישירה של פתרונות טכנולוגיים ואסטרטגיים שהתפתחו והוכחו בשדות הקרב המורכבים של מלחמת רוסיה-אוקראינה.

במהלך המלחמה הממושכת בחזית האוקראינית, הצפיפות האדירה של מערכות לוחמה אלקטרונית אילצה את שני הצדדים הלוחמים למצוא פתרונות יצירתיים לעקיפת חסימות התדרים ששיתקו את מערכי הרחפנים המסורתיים.

רחפן אוקראיני טיפוסי המבוסס על סיב אופטי מיוצר כיום בעלות המוערכת בין 1,200 ל-1,800 דולרים ליחידה, כאשר כ-40 אחוזים מהרכיבים השונים מיוצרים ומורכבים באופן מקומי במעבדות שדה. יתר הרכיבים, ובעיקר הסיבים האופטיים והמיקרו-אלקטרוניקה, מיובאים באופן קבוע משווקים אזרחיים בין-לאומיים.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ( צילום: שאטרסטוק )

מהעבר השני של החזית, הצבא הרוסי פיתח גרסאות דומות המסתמכות במידה רבה על שרשראות אספקה ויבוא ישיר מסין. הגרסאות הרוסיות נחשבות ליקרות יותר, ועלות ייצורן מגיעה לכ-2,500 דולרים ליחידה, כאשר לגליל הסיב האופטי הייחודי לבדו מיוחסת עלות נוספת של כ-1,000 דולרים. השימוש ההמוני בכלים אלו בשדות הקרב באירופה הדגים ליצרנים ולמפעילי טרור ברחבי העולם כיצד רכיבים מסחריים פשוטים וזולים יחסית יכולים לעקוף מערכות הגנה יקרות ומתוחכמות.

הפתרונות

כדי להתמודד עם האיום הפיזי המורכב והחסין, תעשיות ביטחוניות בישראל ובעולם פועלות במרץ לפיתוח וליישום של מערכות הגנה רב-שכבתיות המשלבות אמצעים פסיביים ואקטיביים.

בטווח המיידי והטקטי, כוחות בשטח פועלים להתקנת רשתות דיג, רשתות מתכת מחוזקות ומיגוני סורגים ייעודיים מעל עמדות קבועות, טנקים ונגמ"שים. מיגונים אלו נועדו לבלום את הרחפן באופן פיזי ולגרום לפיצוץ ראש הנפץ שלו במרחק בטוח מגוף הרכב או העמדה, ובכך להפחית משמעותית את הפגיעה בחיי אדם.

במקביל למיגון הפסיבי, נבחנים אמצעי יירוט קינטיים מתקדמים המבוססים על רחפנים ציידים מהירים.

מערכות אלו, כדוגמת מערכת DroneHunter, משלבות מכ"מים קטנים ואמצעי מעקב חזותיים המאפשרים זיהוי מהיר של האיום באוויר.

הרחפן הצייד מסוגל להגיע למהירויות גבוהות ולשגר רשתות פיזיות חזקות לעבר רחפן האויב, ללכוד אותו בעודו באוויר ולהביא לניטרולו המלא ללא הפעלת המטען המיועד, דבר המאפשר הגנה נקודתית יעילה על מתחמים רגישים.

רובד הגנה נוסף ומתקדם מתמקד במערכות אלקטרו-מגנטיות ואופטיות, המשולבות בתוך מערכות הגנה אקטיביות קיימות כמו מעיל רוח או מערכות ייעודיות לזיהוי וליירוט רחפנים.

מאחר שלא ניתן לחסום את פקודות ההיגוי של הרחפן באמצעות שיבוש תדרי רדיו, הפתרונות המערכתיים כוללים שימוש באלומות לייזר ממוקדות בהספק נמוך, המכוונות ישירות אל עדשת המצלמה של הרחפן במטרה לסנוור אותה לחלוטין ולמנוע מהמפעיל את היכולת לראות את המטרה ולנווט אליה.

בנוסף לסנוור האופטי, מפותחים אמצעים המבוססים על פולסים אלקטרומגנטיים עוצמתיים וממוקדים.

פולסים אלו נועדו לחדור את מעטפת הרחפן ולהשבית באופן מוחלט את המעגלים החשמליים ואת הרכיבים האלקטרוניים הפנימיים שלו, ובכך להביא לנפילתו המיידית לקרקע. השילוב בין מערכות הגילוי המתוחכמות לאמצעי הניטרול השונים נועד ליצור מעטפת הגנה הרמטית ככל הניתן מפני האיום המתפתח והייחודי הזה.

הצורך הדחוף במציאת מענה מקיף ויעיל מוביל להשקעת משאבים ניכרים מצד יחידות המחקר והפיתוח של משרד הביטחון, לצד שיתופי פעולה הדוקים עם חברות סטארט-אפ טכנולוגיות.

בתגובה רשמית של צה"ל לנושא נמסר כי "צה"ל עוקב אחר איום הרחפנים ומפתח שיטות מבצעיות להתמודדות עמו. הכוחות בשטח פועלים ללא הרף לשיפור ולהתאמת המערכות שלהם על מנת להתמודד עם האיום המתפתח".

ראש הממשלה הבטיח כי יביא פתרון לבעיית רחפני הסיב האופטי, וכי ישראל תהיה הראשונה בעולם למצוא דרך התמודדות עם הכלי הקטלני. "נתתי הנחיה לפני כמה שבועות על פרויקט מיוחד לחסל את איומים הרחפנים. זה ייקח זמן - אבל גם את זה נפוצץ", הבטיח נתניהו.