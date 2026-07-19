מוסקבה בוערת: מתקפת כטב"מים ישירה השמידה את המרכז הלוגיסטי 

מתקפת כטב"מים ישירה על הלב הלוגיסטי של רוסיה ( צילום: מסך )

ענן עשן מאסיבי נצפה היום (ראשון) מעל אזור מוסקבה, בעקבות דליקה רחבת היקף שפרצה במחסני הענק של ענקית הקמעונאות Wildberries. על פי הדיווחים והתיעודים מהשטח, השריפה פרצה כתוצאה ממתקפת כטב"מים אוקראינית שכוונה ישירות אל המרכז הלוגיסטי האסטרטגי.

מתקפת כטב"מים ישירה על הלב הלוגיסטי של רוסיה ( צילום: רשתות חברתיות )

שמשיות עפו באוויר: מטוס קרב חלף מטרים ספורים מעל חוף מלא מתרחצים אריה רוזן | 16.07.26 4,500 כדורים בדקה: המערכת שהדפה את מתקפת הכטב"מים האיראנית דני שפיץ | 09:24 האירוע הותיר רושם עז על התושבים המקומיים. אזרחים רוסים תיעדו את המחזה המבעית ממטוסים ומהקרקע, כשהם עוברים ממש מתחת לענני העשן הסמיכים המכסים את השמיים. צילומי אוויר חושפים פלומת עשן שחורה ועצומה המיתמרת לגובה רב, עדות לעוצמת הפיצוצים והנזק הכבד שנגרם למבנה.

מתקפת כטב"מים ישירה על הלב הלוגיסטי של רוסיה - צילום: רשתות חברתיות מתקפת כטב"מים ישירה על הלב הלוגיסטי של רוסיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

בעוד השלטונות מנסים להשתלט על הלהבות, התיעודים שמציפים את הרשתות החברתיות מראים את רגעי הבהלה של עוברי אורח שנקלעו לסביבת המרכז הלוגיסטי בזמן המתקפה.

מתקפת כטב"מים ישירה על הלב הלוגיסטי של רוסיה - צילום: רשתות חברתיות מתקפת כטב"מים ישירה על הלב הלוגיסטי של רוסיה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39

נכון לעכשיו, מוסקבה מתמודדת עם השלכות הפגיעה הישירה בלב התשתית הלוגיסטית שלה