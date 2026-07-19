מוסקבה בוערת: מתקפת כטב"מים ישירה השמידה את המרכז הלוגיסטי 

ענן עשן מאסיבי נצפה היום (ראשון) מעל אזור מוסקבה, בעקבות דליקה רחבת היקף שפרצה במחסני הענק של ענקית הקמעונאות Wildberries. על פי הדיווחים והתיעודים מהשטח, השריפה פרצה כתוצאה ממתקפת כטב"מים אוקראינית שכוונה ישירות אל המרכז הלוגיסטי האסטרטגי.
האירוע הותיר רושם עז על התושבים המקומיים. אזרחים רוסים תיעדו את המחזה המבעית ממטוסים ומהקרקע, כשהם עוברים ממש מתחת לענני העשן הסמיכים המכסים את השמיים. צילומי אוויר חושפים פלומת עשן שחורה ועצומה המיתמרת לגובה רב, עדות לעוצמת הפיצוצים והנזק הכבד שנגרם למבנה.
בעוד השלטונות מנסים להשתלט על הלהבות, התיעודים שמציפים את הרשתות החברתיות מראים את רגעי הבהלה של עוברי אורח שנקלעו לסביבת המרכז הלוגיסטי בזמן המתקפה.
נכון לעכשיו, מוסקבה מתמודדת עם השלכות הפגיעה הישירה בלב התשתית הלוגיסטית שלה
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