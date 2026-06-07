כיכר השבת
לא השקיע ב'דאבל'

הזמר הישראלי טוען שזכה ב-40 מיליון בלוטו והעלה סטורי: "לא הבנתי שאני מיליונר"

הזמר אושר ביטון טען ברשתות החברתיות שלו כי הוא הזוכה ב-40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו האחרונה • הזמר העלה סטורי נרגש עם תמונת הטופס הזוכה וכתב: "מסתבר שאני מיליונר, לא הבנתי" (חדשות בארץ)

8תגובות
הסטורי שפרסם הזמר הזוכה (צילום: אינסטגרם)

הגרלת הלוטו שנערכה אמש (מוצאי שבת) הגיעה לשיא - אפשרות לזכייה עד 80 מיליון שקלים בדאבל וברגיל עד 40 מיליון שקל - סכום המקסימום הקבוע בחוק.

דוכני הפיס אמש התמלאו בעשרות אלפי אנשים שניסו את מזלם, אך רק אחד זכה בפרס הענק - והוא דמות מוכרת לרבים.

הזוכה ב-40 מיליון השקלים הוא הזמר אושר ביטון, המוכר מהתמודדות שלו לאירוויזיון ומאז המשיך את דרכו בעולם המוזיקה עם סינגלים מצליחים. ביטון לא הסתיר את הבשורה המשמחת והעלה הלילה סטורי לחשבון האינסטגרם שלו, שבו שיתף את הזכייה.

"מסתבר שאני מיליונר, לא הבנתי", כתב ביטון בסטורי, כשצירף תמונה של טופס הלוטו המצולם עם המספרים הזוכים. הפרסום המפתיע עורר סערה ברשתות החברתיות, כאשר עשרות אלפי גולשים שיתפו את הבשורה והגיבו בברכות.

כזכור, זו לא הפעם הראשונה שזוכה בלוטו מחליט לשתף את הציבור בזכייתו. בעבר זכו ישראלים נוספים בפרסים משמעותיים, כמו הלוחם שזכה ב-15 מיליון שקלים לאחר חודשי שירות מילואים בעזה, או הזוכה ב-24 מיליון שקלים שנתיים לאחר שטיל פגע ישירות בביתו.

דוכן לוטו. אילוסטרציה (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

הגרלת הלוטו אמש הייתה אחת המרגשות ביותר בשנים האחרונות, כאשר הפרס הגיע לתקרה המקסימלית הקבועה בחוק. תורים ארוכים נצפו בדוכני מפעל הפיס ברחבי הארץ, כאשר ישראלים רבים ניסו את מזלם בתקווה לזכות בסכום המסחרר.

לוטואירוויזיוןמיליונרהגרלת הלוטוזוכה בלוטואושר ביטון

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0 תגובות

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6
תביא לי מיליון רק מיליון
יוואווו
5
מקווה שפעם הבאה הוא יזכה כי הפעם רואים שזה חירטוט...מזכיר לי את הזיוף של חתימת הורים שהייתי עושה בבית ספר...בקיצור שימשיך לסלסל בינתיים
אנטיוכוס
למה שמישהו יגיד שהוא זכה אם הוא לא.....?! נראה לפי האוטו שהוא ינהג עליו בימים הקרובים...
אא
תסתכל על הטופס....
אנוכי
4
לפי הסטטיסטיקה זה יגרום לו נזק
אדיר
3
מסכן מרחם עליו
עמי
2
יש שם מלא 88 זה כנראה ai
יוסי
1
תודה על העדכון, רשמנו
וועד הרבנים

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