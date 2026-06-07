הגרלת הלוטו שנערכה אמש (מוצאי שבת) הגיעה לשיא - אפשרות לזכייה עד 80 מיליון שקלים בדאבל וברגיל עד 40 מיליון שקל - סכום המקסימום הקבוע בחוק.

דוכני הפיס אמש התמלאו בעשרות אלפי אנשים שניסו את מזלם, אך רק אחד זכה בפרס הענק - והוא דמות מוכרת לרבים.

הזוכה ב-40 מיליון השקלים הוא הזמר אושר ביטון, המוכר מהתמודדות שלו לאירוויזיון ומאז המשיך את דרכו בעולם המוזיקה עם סינגלים מצליחים. ביטון לא הסתיר את הבשורה המשמחת והעלה הלילה סטורי לחשבון האינסטגרם שלו, שבו שיתף את הזכייה.

"מסתבר שאני מיליונר, לא הבנתי", כתב ביטון בסטורי, כשצירף תמונה של טופס הלוטו המצולם עם המספרים הזוכים. הפרסום המפתיע עורר סערה ברשתות החברתיות, כאשר עשרות אלפי גולשים שיתפו את הבשורה והגיבו בברכות.

כזכור, זו לא הפעם הראשונה שזוכה בלוטו מחליט לשתף את הציבור בזכייתו. בעבר זכו ישראלים נוספים בפרסים משמעותיים, כמו הלוחם שזכה ב-15 מיליון שקלים לאחר חודשי שירות מילואים בעזה, או הזוכה ב-24 מיליון שקלים שנתיים לאחר שטיל פגע ישירות בביתו.