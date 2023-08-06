שנתיים לאחר שטיל פגע ישירות בביתו, והוביל לפינוי ממושך ולתקופה לא פשוטה עבור משפחתו, המזל האיר לו פנים | בימים האחרונים הגיע לבית מפעל הפיס הזוכה המאושר בלוטו ב-24 מיליון ש"ח | "ב־7 באוקטובר נפל טיל ישירות על הבית. אני והמשפחה היינו מפונים במשך מספר חודשים, משפחה אחת בחדר מלון | זו לא הייתה תקופה קלה בכלל, לא לי ולא לאף אחד מבני משפחתי", הוא משתף
