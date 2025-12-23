שנתיים לאחר שטיל פגע ישירות בביתו: זוכה בלוטו ב- 24 מיליון ₪

שנתיים לאחר שטיל פגע ישירות בביתו, והוביל לפינוי ממושך ולתקופה לא פשוטה עבור משפחתו, המזל האיר לו פנים.

בימים האחרונים הגיע לבית מפעל הפיס הזוכה המאושר בלוטו ב-24 מיליון ש"ח.

"ב־7 באוקטובר נפל טיל ישירות על הבית. אני והמשפחה היינו מפונים במשך מספר חודשים, משפחה אחת בחדר מלון. זו לא הייתה תקופה קלה בכלל, לא לי ולא לאף אחד מבני משפחתי", הוא משתף.

לדבריו, הפגיעה לצד הקושי הרגשי, היתה גם פגיעה כלכלית.

"כתוצאה ישירה מהמלחמה, ההכנסות שלי נפגעו ונאלצנו לצמצם את ההוצאות. אני מגיע במקור ממשפחה גדולה שחינכו אותנו לא להיכנס להתחייבויות".

גם לאחר החזרה לשגרה, הדאגות לא נעלמו.

"למעשה, מזה חודשים רבים אני קם בבוקר עם מחשבות איך אני רודף אחרי הפרנסה והכסף".

רגע הזכייה הגיע בהפתעה מוחלטת.

"בבוקר כשהתחלתי את יום העבודה, כסוג של הרגל, בדקתי באמצעות האפליקציה של מפעל הפיס את הטופס. ראיתי את המספר 24 עם אפסים רבים. זה סחרר אותי. חשבתי שזכיתי 'רק' ב־24 אלף שקלים. הלב שלי התחיל לפעום בקצב מרוב התרגשות. יצרתי קשר עם חבר טוב, שגר ממש ליד, ואמרתי לו שאין לי אוויר ושאני מגיע אליו".

"בהתחלה הוא באמת חשב שקרה לי משהו בריאותי. כשראה אותי, הוא לא הבין מדוע אני כל כך נרגש ואף קצת חיוור. נתתי לו את טופס הלוטו וביקשתי ממנו שיבדוק אותו. הוא סרק את הטופס ואמר לי: 'זה לא 24 אלף, זה 24 מיליון'. רק ברגע זה הבנתי שזכיתי ובענק."

בהמשך, לדבריו, יגיע גם הזמן למשפחה.

“אני מתכנן להגשים הרבה חלומות ולדאוג לעתיד הילדים".

לסיום הוא מדגיש כי למרות הזכייה, חייו לא עומדים להשתנות באופן קיצוני.

“עכשיו, כשיש קצת פחות דאגות כלכליות, אוכל במקביל גם להוריד הילוך בעבודה. אני אמשיך לעבוד, אבל עם פחות לחץ של שעות. אני אדם מאמין, מניח תפילין כל בוקר, ויודע שהכול בא מלמעלה. החיים שלי לא ישתנו, אולי טיפה ישודרגו”.