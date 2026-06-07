הרכב הפרטי עקף משאית - ומולו משאית נאלצה לבלום כדי למנוע תאונה | צפו - צילום: דוברות המשטרה הרכב הפרטי עקף משאית - ומולו משאית נאלצה לבלום כדי למנוע תאונה | צפו | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:11

במסגרת מבצע אכיפה ארצי 'דרך בטוחה', נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, שנמשך לכל אורכו של חודש יוני, משטרת התנועה הארצית (ימת"א ערבה) עצרה נהג שעקף באופן מסוכן משאית בכביש 25 שבערבה.