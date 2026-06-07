במסגרת מבצע אכיפה ארצי 'דרך בטוחה', נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, שנמשך לכל אורכו של חודש יוני, משטרת התנועה הארצית (ימת"א ערבה) עצרה נהג שעקף באופן מסוכן משאית בכביש 25 שבערבה.
האירוע החל עם קבלת סרטון ממצלמה שמותקנת במשאית, לידי ימת"א ערבה. בסרטון נצפה רכב פרטי, שעה שעקף משאית בקו הפרדה רצוף. נהג משאית נוספת בנתיב הנגדי הופתע ונאלץ לבלום בחוזקה, כשהרכב עצמו עלה על השול בנתיב הנגדי לנסיעתו וכל זאת על מנת למנוע התנגשות חזיתית בין המשאית לרכב הפרטי.
ימת"א ערבה החלה בפעולות נמרצות לאיתור נהג הרכב הפרטי ותוך זמן קצר הוא אותר וזומן למשרדי היחידה. הפעילות נעשתה בשיתוף משטרת דימונה ובליווי יחידת תביעות תעבורה (נגב).
הנהג, בן 35 מזיקים, הובא לחקירה בתחנת דימונה, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים, עם קבלת זימון לשיפוט מהיר בעניינו. רישיונו של הנהג נפסל והרכב הושבת, שניהם למשך 30 ימים.
הנחיות המשטרה
- קו הפרדה רצוף מסמן לנהג כי שדה הראייה או תנאי הדרך אינם מאפשרים עקיפה בטוחה.
- עקיפה בניגוד לקו הפרדה רצוף חושפת את הנהג לסיכון של התנגשות חזיתית! אחת התאונות הקטלניות ביותר בכביש!
- כאשר מדובר בעקיפת משאית או רכב כבד, הסיכון גדל בשל מגבלות שדה הראייה והזמן הארוך הנדרש להשלמת העקיפה.
בימים אלה מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים, במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל.
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