"נועה לוקחים אותך הביתה": תיעודים שטרם נראו מחילוץ החטופים

במלאת שנתיים למבצע "ארנון" – אחד המבצעים הנועזים והמורכבים ביותר בתולדות צה"ל, שבו חולצו בחיים ארבעת החטופים נועה ארגמני, שלומי זיו, אלמוג מאיר ז'אן ואנדריי קוזלוב ממחנה הפליטים נוסיראת ברצועת עזה – מפרסם הערב (ראשון) הימ"מ תיעודים דרמטיים ומרגשים מתוך הפעולה המורכבת.

הסרטונים מספקים הצצה נדירה לרגעים המכריעים, החל מהיציאה מהרכב ועד לקרבות העזים שניהלו לוחמי הימ"מ, השב"כ וצה"ל תחת אש כבדה, ועד לרגע המפגש המטלטל עם החטופים בתוך הדירות שבהן הוחזקו.

בין הקטעים שנחשפו בולטים רגעיו האחרונים של לוחם הימ"מ, פקד ארנון זמורה הי"ד, שעל שמו נקרא המבצע, ונהרג במהלך הלחימה האמיצה כדי להוציא את החטופים לחופשי.

בסרטונים ניתן לראות את כוחות הביטחון כשהם נכנסים בנחישות לתוך ליבו של מחנה הפליטים, בשיא הלחימה מול מחבלי חמאס, בעודם מנווטים במרחב אורבני צפוף ומסוכן.

התיעוד מלווה את הלוחמים מהרגעים הראשונים של הפריצה למבנים, דרך חילופי האש הכבדים שפרצו ברחובות נוסיראת, ועד לרגעים המרגשים של המפגש עם החטופים, שבהם נשמעים הלוחמים כשהם מנסים להרגיע את החטופים ומבטיחים להם: "יהלום בידינו, נועה - לוקחים אותך הביתה, את בטוחה".

התיעודים המוקלטים ממצלמות הקסדה של הלוחמים מציגים את הקור והמקצועיות של הכוחות, גם ברגעי הלחץ הגבוהים ביותר, כשחייהם של החטופים והלוחמים מונחים על הכף.

לצד הקרבות, הסרטון חושף גם את רגעי השיא של המבצע: רגע הוצאת החטופים מהדירות, הנסיעה המהירה תחת אש אל נקודת המילוט, ועלייתם של החטופים למסוק שחילץ אותם חזרה לישראל, שם חזרו לחיק משפחותיהם לאחר תקופה ממושכת בשבי.