כוחות משטרה ולוחמי מג"ב פשטו, במסגרת מבצע שיצא לדרך, על מעוזי ארגוני פשיעה במרחב מנשה, כשהם מנטרלים מערכי מצלמות אבטחה מתוחכמים, פורצים למבנים ומבצעים עשרות מעצרים.

בתיעוד דרמטי שמתפרסם בכתבה זו נראים הכוחות כשהם פועלים בנחישות, מפרקים מצלמות באמצעות מסורים ופורצים ליעדים, תוך תפיסת אמצעי לחימה רבים שמטרתם הייתה זריעת הרס וטרור.

הפשיטות הליליות במרחב מנשה נראות כמו לקוחות מסרט פעולה הוליוודי, אלא שהפעם מדובר במציאות המתוחה של המאבק בארגוני הפשיעה בחברה הערבית.

בתיעוד הדרמטי שפרסמה המשטרה, ניתן לראות את לוחמי היחידות המיוחדות ושוטרי מרחב מנשה פועלים בשטח בעוצמה, כשהם ממוקדים בנטרול מערכי ה"עיניים" של ארגוני הפשיעה.

בסרטון נראים הלוחמים כשהם נעזרים בסולמות ומסורים חשמליים כדי לחתוך ולפרק מצלמות אבטחה רבות שהותקנו על תרנים ומבנים, צעד שנועד להעביר מסר חד למחוללי הפשיעה כי לא יאפשרו להם לשלוט במרחב הציבורי ולנטר את תנועות כוחות הביטחון.

לאחר נטרול אמצעי התצפית, התיעוד עובר לרגעים המתוחים של הפריצות ליעדים. הלוחמים, עטופים בציוד מיגון מלא, נראים כשהם פורצים דלתות מבוצרות, משתלטים על חשודים ומבצעים חיפושים מדוקדקים במתחמים ששימשו כבסיסי פעילות. המצלמה קולטת את הרגע שבו מאותרת תחמושת רבה ואמצעי לחימה שהוסתרו במקומות מסתור, לצד תיעוד של החשודים כשהם אזוקים ומוצאים מהזירה. במהלך המבצע, פשטו הכוחות על עשרות מבנים, כאשר בכל נקודה הפעולה הייתה כירורגית ומקצועית, תוך דגש על איסוף ראיות שיבטיחו את הבאת החשודים לדין.

מדובר בשיאו של מבצע "רשת ברזל", עליו הכריז מפכ"ל המשטרה במטרה להנחית מכה אנושה על ארגוני הפשיעה המנהלים סכסוכים אלימים. במהלך סוף השבוע לבדו, הצליחו הכוחות לעצור 22 חשודים, ולתפוס ארסנל של אמל"ח שכלל אקדחים, כלי נשק ארוכים, מחסניות וחלקי נשק שנועדו להרכבה – אמצעים שמבחינת המשטרה מהווים מניעה ישירה של מעשי רצח עתידיים. כלל הממצאים הועברו למעבדות הזיהוי הפלילי למיצוי ראיות, כאשר במשטרה מבהירים כי המבצע המתמשך הוא חלק משינוי תפיסתי שמטרתו החזרת המשילות ותחושת הביטחון לרחובות.