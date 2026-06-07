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נפתלי בנט בתביעה מול ערוץ 14: זה מה שהחליט השופט

בית משפט השלום דחה את תביעת הדיבה שהגיש נפתלי בנט נגד בועז גולן. השופט קבע כי הפרסום נגד בנט אכן היה שקרי, אך דחה את התביעה בשל הגנת תום הלב של גולן. בנט חויב בתשלום הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח (משפט)

5תגובות
נפתלי בנט (צילום: Sharon Leibel/Flash90)

בית משפט השלום בראשון לציון פרסם את הכרעתו בתביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת ״ביחד״, , נגד העיתונאי ומגיש ערוץ 14, בועז גולן.

ההליך המשפטי התמקד בפרסומים קודמים של גולן, בהם נטען כי בנט הגיע לסיור בבסיס האימון החטיבתי (בא״ח) של גולני ללא תיאום מראש, וכי עקב כך סורבה כניסתו למקום על ידי הצבא.

בנט הגיש את התביעה בטענה כי מדובר בפרסום כוזב שנועד להכפיש את שמו, בעוד גולן ניסה להסתמך על הגנת ״אמת דיברתי״.

בפסק דינו, השופט מנחם מזרחי ניתח את הראיות שהוצגו בפניו. בהחלטתו ציין השופט: ״אני קובע שהעובדות היו כדלקמן: התובע הגיע למפגש עם חיילי בא״ח גולני באופן מתוכנן ומאושר מראש״.

עוד הבהיר השופט כי לאחר שבחן את הפרסומים המדוברים באופן אובייקטיבי, הגיע למסקנה ברורה כי מדובר בלשון הרע, ובכך דחה למעשה את טענת ההגנה המרכזית של גולן.

בפסק הדין קבע השופט מנחם מזרחי כי חלק מטענותיו של בנט התקבלו, אך למרות זאת החליט לדחות את התביעה שהגיש נגד בועז גולן. בית המשפט קיבל את טענת ההגנה של גולן וקבע כי עומדת לו הגנת תום הלב.

משמעות ההכרעה: התביעה נדחתה, בנט לא קיבל פיצוי, ואף חויב לשלם לבועז גולן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 שקלים בתוספת מע”מ.

בתגובה להחלטת בית המשפט, מסר נפתלי בנט: ״עוד ניצחון לאמת על מכונת הרעל. מר גולן שיקר. לא נפסיק להילחם למען האמת״.

מבועז גולן נמסר: “‏בנט ישלם לי 10,000 ש”ח פלוס מע”מ לאחר שתביעתו נגדי נדחתה. כפי שטענתי לאורך כל הדרך, פרסמתי במדויק את מה שנמסר לי מדובר צה”ל ודוברת חטיבת גולני, ונשיא בית משפט השלום בראשון לציון, השופט מנחם מזרחי, קבע כי עומדת לזכותי הגנת תום הלב. מקווה שחתימת בנט על ההמחאה לא שווה לחתימתו אצלי באולפן שלא יישב עם מנסור עבאס ולא יעשה רוטציה עם לפיד”.

נפתלי בנטבועז גולן

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0 תגובות

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5
חכמה זה לא התחום החזק אצלו.
יהודיה
4
יאיר טוקר, אולי כדאי שתכתוב כתבה עם פרטים נכונים, ולא רק ציטוט של הודעת דוברות של בנט. אם בנט ניצח בתביעה, למה בועז גולן לא חוייב לשלם לו פיצויים? לא זאת אף זאת, למה בנט חוייב לשלם לבועז גולן 10 אלף שקל?
כתבה של דוברות בנט
3
לפחות שהעובדות תהינה נכונות בנט חויב בהוצאות המשפט, ולא זכה בפיצויים אותם דרש ממליצה לגולשים באתר לאמת את הידיעות באתרי חדשות נוספים
עיתונות בעייתית
2
בנט שילם לבועז . בועז ניצח
הכתב כנראה עידון יותר מידי
1
בנט חוייב לשלם לו הוצאות משפט
לא קראתם את פסק הדין. ניצחון מהדהד לבועז

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