ערב יום הזיכרון

הציור של נתניהו לילד היתום: "אני יודע שזה קשה להאמין כרגע"

בשעת צהרים, כיממה לפני תחילת יום הזיכרון, נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אלמנות ויתומי צה"ל | לאחד היתומים צייר ציור של ג'ירפה ופיל. הוא דיבר עם המשפחות וחיזק אותם: "אני איבדתי את אחי הבכור, וזה היה כאילו מישהו לקח גרזן והוריד לי יד והוריד לי רגל" | צפו (בארץ)

(צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)
ראש הממשלה נפגש היום (ראשון) עם אלמנות ויתומים מארגון אלמנות ויתומי צה"ל, לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה ה׳תשפ״ו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: ״איך חיים עם הצער? זה מאוד קשה, ואני יכול להגיד לכם שכולנו מרגישים את זה. אני איבדתי את אחי הבכור, וזה היה כאילו מישהו לקח גרזן והוריד לי יד והוריד לי רגל.

"ואז בא אליי מישהו בזמן השבעה, והוא אמר לי שגם הוא איבד אח, הוא היה אח שכול. הוא אמר לי: ׳אני יודע שלא תאמין לי, אבל הסבל שאתה מרגיש עכשיו, הוא לא יהיה בעוצמה הזאת ובייסורים האלה שאתה מרגיש עכשיו, ויש חיים אחרי זה׳.

"יש גם מחוזות חדשים, ויהיו לכם חיים חדשים ויהיו שמחות חדשות. שמחות יהיו. אני יודע שזה קשה להאמין כרגע, אבל יהיו".

עוד אמר נתניהו: "אבל הדבר הגדול ביותר שאני יכול להגיד לכם - זה לא לשווא. זה לא לשווא, כי בלעדיהם אין לנו קיום. ואנחנו פה, וזה בזכות הגיבורים, שרשרת הגיבורים שלנו.

"לכן, ההורים שלכם הם גיבורים, ואתם, עם הכאב והזיכרון והחוסר, יש לכם דבר אחד שאתם יודעים: האבות שלכם הם שמבטיחים את נצח ישראל״.

בנוסף לכל גם צייר, פנומן!
חחח
ביבי המלך
