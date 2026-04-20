תיעוד מסוכן: השוטרים תפסו את האבא עם בתו הקטנה על האופנוע

פעילות אכיפה ממוקדת של משטרת ישראל כנגד תופעת הנהיגה הפרועה בכלי רכב שטח, הובילה בסוף השבוע האחרון למפגש מדאיג בעיר באקה אל-גרבייה הערבית בצפון השרון.

לוחמי יחידת רומ"ח (רכב ומבצעים חריגים), הפועלים באופן קבוע לצמצום עבירות התנועה המסכנות חיים במגזר הערבי ובצירי התנועה המרכזיים, זיהו במהלך פעילות מבצעית טרקטורון שנע בצורה שעוררה את חשדם.

בתיעוד שהופץ ממצלמות המשטרה, נראים הלוחמים כשהם מקיפים את כלי הרכב רב-העוצמה, עליו רכוב גבר ובין זרועותיו ילדה קטנה כבת שמונה. המראה היה מטריד במיוחד עבור אנשי החוק: הילדה רכבה על הכלי ללא קסדת מיגן או אמצעי בטיחות מינימליים, כאשר הטרקטורון עצמו נע ללא לוחית זיהוי כנדרש בחוק.

בסרטון ניתן לראות את השוטרים בודקים את פרטי הנהג באמצעות מסופונים דיגיטליים, בעוד הילדה הקטנה יושבת בחזית הכלי, חשופה לחלוטין לכל פגיעה במקרה של תאונה או התהפכות – תרחישים הנחשבים לשכיחים מאוד בשימוש לא זהיר בכלי רכב מסוג זה.

בדיקה מעמיקה שערכו הלוחמים בשטח העלתה ממצאים חמורים נוספים. מעבר לסיכון הממשי שבו העמיד האב את בתו הקטנה, התברר כי רישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף מזה זמן רב. העובדה כי אדם נוהג ללא רישיון תקף, על כלי ללא זיהוי, תוך שהוא מרכיב קטינה ללא מיגון, מהווה שילוב של עבירות תנועה חמורות שעלולות היו להסתיים באסון כבד.

בעקבות הממצאים, לוחמי רומ"ח החרימו את הטרקטורון והוא נתפס והועבר למגרש המשטרתי. כנגד האב נרשמה הזמנה לדין בבית המשפט, שם הוא צפוי לתת את הדין על שורת העבירות המיוחסת לו. במשטרת ישראל מדגישים כי הפעילות המבצעית בבאקה אל-גרבייה היא חלק ממאבק רחב ובלתי מתפשר בתופעת הטרקטורונים ורכבי ה-SBS, שהפכו לא פעם לכלי שרת בידי נהגים נורמטיביים ופורעי חוק כאחד, המזלזלים בחוקי התנועה ומסכנים את שלומם של עוברי האורח ושל משפחותיהם.