תקרית הזויה: חטף לשוטרים את מכשיר הטייזר והשתמש בו נגדם

שוטרים שהוזעקו למחלף אליקים במטרה להציל חיי אדם נתקלו בעימות עם אדם אחר שהיה בזירה | כאשר השוטרים ניסו לטפל באירוע, החשוד תקף אותם באגרופים | בהמשך אף השתלט על מכשיר טייזר שהיה ברשותם (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

במהלך סוף השבוע התקבל דיווח על חשש לחייו של אדם שנצפה כשהוא הולך באזור מחלף אליקים. שוטרי תחנת נשר שהוזעקו למקום במטרה לאתר אותו ולסייע לו נתקלו בעימות עם אדם אחר שהיה בזירה.

לפי החשד, כאשר ה ניסו לטפל באירוע, החשוד תקף אותם באגרופים. בהמשך אף השתלט על מכשיר טייזר שהיה ברשותם והשתמש בו נגדם. בעקבות האירוע נפצעו השוטרים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה.

בהמשך הוזעקו למקום כוחות נוספים של המשטרה, שאיתרו את החשוד ועצרו אותו. הוא הועבר לחקירה ובהמשך נכלא.

בהחלטת בית המשפט בנושא נעתר השופט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד עד ל לצורך המשך החקירה.

