בית המשפט בפריז גזר 14 חודשי מאסר בפועל והוראה על כליאה מיידית נגד ארואן מ., שוטר בן 24 שהיה מחוץ לתפקיד. השוטר הורשע בעבירות אלימות באמצעות נשק, נשיאת נשק והתנהלות אלימה בחבורה. על פי פסיקת בית המשפט, על הנאשם הוטלה גם חובת טיפול, ונאסר עליו לשאת נשק במשך חמש שנים.

האירוע התרחש כאשר השוטר וחברו, כשהם במצב של שכרות מתקדמת, החליטו לתקוף אזרחים ללא כל סיבה. בעוד שהשוטר עצמו החזיק בנשק, חברו בחר להסתובב ברחוב כשהוא חובש כובע גרב משטרתי. השניים נתקלו בשני חברים, ברנדון ורדא, שעצרו ברמזור אדום ברובע השישי בפריז וחגגו ברכבם את זכיית קבוצת פריז סן ז'רמן בליגת האלופות.

בשלב זה החל מפגן אבסורדי של בריונות, כאשר מי שאמור לאכוף את החוק הפך למאיים המרכזי. השוטר השיכור חסם את דרכה של המכונית, שלף את נשקו האישי וכיוון אותו ישירות לעבר פניו של הנהג. הוא עשה זאת מבלי להציג תעודה, מבלי לענוד סרט זרוע משטרתי ותוך שהוא מטיח בקורבנות קללות קשות ואיומים בפגיעה פיזית.

"הוא שלף את נשקו מבלי להזדהות כסוכן משטרה, מבלי לשים סרט זרוע, וכיוון את הנשק לעבר חברי שהיה ליד ההגה, ואמר לו לכבות את המנוע תוך שהוא מקלל אותו', 'אל תזוז או שאני יורה בך'", שחזרו הקורבנות את רגעי האימה.

האבסורד המשיך גם כאשר השוטר ניסה להפיל את אחד החוגגים לקרקע באיומי אקדח, עד שז'נדרמים שהיו בקרבת מקום הבחינו במתרחש ועצרו את השוטר השיכור ואת חברו רעול הפנים. הקורבנות אף העידו כי השוטר השמיע באוזניהם אמירות גזעניות וצעק לעברם "תחזרו הביתה, אתם לא במדינה שלכם!".

במהלך הדיון בבית המשפט הציג השוטר קו הגנה תמוה, כאשר טען שאינו זוכר דבר ממה שביצע. "הייתי שיכור, אני לא יודע למה עשיתי את זה", אמר השוטר מעמדת הנאשמים. כדי להדוף את ההאשמות בדבר אמירות גזעניות, סיפק השוטר את ההסבר התלוש: "יש לי חבר ערבי", הסבר שלא שכנע את השופטים.

מעבר לעונש המאסר המיידי שנגזר עליו, מחלקת חקירות השוטרים הצרפתית מנהלת חקירה משלימה נגד השוטר, אשר צפוי כעת לפיטורים קבועים וסופיים משורות המשטרה. האירוע החריג התרחש על רקע סוף שבוע סוער במיוחד בצרפת, שבו נרשמו יותר מ-890 מעצרים בעקבות חגיגות האוהדים, נתון המהווה עלייה של 45% לעומת אשתקד.