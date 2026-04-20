ערב יום הזיכרון

"טעות אנוש מצערת": ההודעה המביכה שקיבלו המשפחות השכולות

משרד הביטחון התנצל על טעות בהודעה שנשלחה למשפחות שכולות ערב יום הזיכרון, שכללה התייחסות שגויה לחטופים שכבר שוחררו: "נפלה טעות מצערת שתוקנה כעבור זמן קצר. מדובר בטעות אנוש ואנו מצרים עליה" (יום הזיכרון)

(צילום: Michael Giladi/Flash90)

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, משפחות שכולות ברחבי הארץ קיבלו היום (שני) את איגרת שר הביטחון המסורתית.

אלא שבצמוד לאיגרת החגיגית והמרגשת, נשלחה הודעת טקסט שכללה טעות ניסוח שעוררה תמיהה בקרב המקבלים - מה שאילץ את המשרד לפרסם הודעת התנצלות מהירה.

בהודעה נכתב בין היתר: "יחד נייחל לשובם במהרה של החטופים ולרפואת הפצועים בגוף ובנפש. יהי זכר הנופלים ברוך". זאת בעוד, החטופים, כמובן, הוחזרו כולם ארצה כבר בתחילת השנה.

מיד לאחר הפצת ההודעה המקורית, שיגר משרד הביטחון הודעה נוספת למשפחות בנסיון לתקן את הרושם. בהודעה המעודכנת נכתב: "בהודעה הנלווית לאיגרת שר הביטחון שנשלחה אליכם נפלה טעות. מצורפת בזאת ההודעה המעודכנת. עימכם הסליחה".

מדוברות משרד הביטחון נמסר בתגובה רשמית למקרה כי הם מצרים על האירוע ומבהירים כי מדובר בשגגה שיצאה תחת ידם של הגורמים האמונים על ההפצה. "בהודעת הקדמה ששלח משרד הביטחון למשפחות השכולות, שאליה נלוותה איגרת שר הביטחון, נפלה טעות מצערת שתוקנה כעבור זמן קצר. מדובר בטעות אנוש ואנו מצרים עליה", לשון הודעת המשרד.

יצוין כי איגרת שר הביטחון נשלחת מדי שנה בערב יום הזיכרון לכלל המשפחות השכולות כחלק מפעולות ההנצחה והקשר הרציף של המדינה עם אלו שאיבדו את היקר להם מכל.

טעות כן, אנוש... לא בטוח.
אורח לרגע
טעויות קורות לא צריך לעשות עסק כזה….
חיים
מי המתכנת ששכח להחליף את ההודעה..
פדיחה
כשעושים העתק הדבק מההודעה של שנה שעברה, ראוי לעבור שוב על מה שכתוב
יהודי
זה מסוג השגיאות שמלמדות על חוסר האנושיות … מצופה מאדם בתפקיד כזה להתייחס בחרדת קודש (לא פחות) בעת ישיבה לכתיבת איגרת שאמורה לצאת מהלב ולחדור אל הלב , קל וחומר כאשר האסונות פקדו את הנופלים במשמרת של ממשלה בה הוא חבר … קופי פייסט של אגרת כזו מלמדת על ההתייחסות ועל היעדר מצפון ואיכפתיות , אדם מנותק
ירון בראון

