הונאת הביטוח ההזויה ביותר: התחפשו לדוב והשתוללו ברכבים | צפו

תיעוד ה"דוב" משתולל ברכב - צילום: California Department of Insurance תיעוד ה"דוב" משתולל ברכב | צילום: צילום: California Department of Insurance 10 10 0:00 / 0:17 תיעוד ה"דוב" משתולל ברכב ( צילום: California Department of Insurance )

שלושה בני אדם נידונו השבוע לעונשי מאסר בפרשת הונאת ביטוח יוצאת דופן בקליפורניה, במהלכה התחפשו לדוב ופגעו במכוניות יוקרה כדי לקבל פיצויים.

אלפיה זוקרמן, רובן תמרזיאן ווהה מורדחניאן הודו במסגרת הסדר טיעון בעבירות פשע של הונאת ביטוח ונידונו ל-180 ימי מאסר כל אחד, בעוד שמעורב נוסף בפרשה, אררט צ’ירקיניאן, צפוי לעמוד לשימוע מקדמי בחודש ספטמבר. הפרשה נחשפה לאחר שהחשודים הגישו תיעוד של שלוש תקיפות כביכול שביצע “דוב” בכלי רכב שונים לשלוש חברות ביטוח נפרדות. אחד החוקרים הבחין כי התנועות של ה”דוב” בתוך רכב רולס רויס היו דומות יותר לאלו של אדם מאשר של חיה. החשד הוביל לבדיקה מעמיקה יותר, שבסופו התגלתה התרמית.

תחפושת הדוב שאותרה בבית החשודים ( צילום: California Department of Insurance )

נציב מחלקת הביטוח של קליפורניה, ריקרדו לארה, אמר בהודעה רשמית כי “מה שנראה אולי בלתי ייאמן התברר ככזה בדיוק”. הוא הוסיף כי “הונאת ביטוח היא עבירה חמורה שמייקרת עלויות לצרכנים, ואין תוכנית שנראית מופרכת מדי מכדי שנחקור אותה”.

במהלך פשיטות שנערכו בבתי החשודים נמצאה תחפושת דוב מלאה, כולל טפרים מזויפים. קפטן אריק הוד, שעמד בראש החקירה, אמר כי “זה בהחלט מקרה חריג”, והוסיף כי “אני לא חושב שראינו בעבר משהו בהיקף כזה שבו נעשה שימוש בתחפושת דוב. זה ייחודי”.