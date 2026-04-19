הונאת הביטוח ההזויה ביותר: התחפשו לדוב והשתוללו ברכבים | צפו

כיכר השבת
כך הם נתפסו

שלושה הורשעו בהונאת ביטוח בקליפורניה, לאחר שהתחפשו לדוב ופגעו במכוניות יוקרה כדי לקבל פיצויים | בית המשפט גזר עליהם 180 ימי מאסר (במעניין)

תיעוד ה"דוב" משתולל ברכב (צילום: California Department of Insurance)

שלושה בני אדם נידונו השבוע לעונשי מאסר בפרשת הונאת ביטוח יוצאת דופן בקליפורניה, במהלכה התחפשו לדוב ופגעו במכוניות יוקרה כדי לקבל פיצויים.

אלפיה זוקרמן, רובן תמרזיאן ווהה מורדחניאן הודו במסגרת הסדר טיעון בעבירות פשע של הונאת ביטוח ונידונו ל-180 ימי מאסר כל אחד, בעוד שמעורב נוסף בפרשה, אררט צ’ירקיניאן, צפוי לעמוד לשימוע מקדמי בחודש ספטמבר.

הפרשה נחשפה לאחר שהחשודים הגישו תיעוד של שלוש תקיפות כביכול שביצע “דוב” בכלי רכב שונים לשלוש חברות ביטוח נפרדות. אחד החוקרים הבחין כי התנועות של ה”דוב” בתוך רכב רולס רויס היו דומות יותר לאלו של אדם מאשר של חיה. החשד הוביל לבדיקה מעמיקה יותר, שבסופו התגלתה התרמית.

תחפושת הדוב שאותרה בבית החשודים (צילום: California Department of Insurance)

נציב מחלקת הביטוח של קליפורניה, ריקרדו לארה, אמר בהודעה רשמית כי “מה שנראה אולי בלתי ייאמן התברר ככזה בדיוק”. הוא הוסיף כי “הונאת ביטוח היא עבירה חמורה שמייקרת עלויות לצרכנים, ואין תוכנית שנראית מופרכת מדי מכדי שנחקור אותה”.

במהלך פשיטות שנערכו בבתי החשודים נמצאה תחפושת דוב מלאה, כולל טפרים מזויפים. קפטן אריק הוד, שעמד בראש החקירה, אמר כי “זה בהחלט מקרה חריג”, והוסיף כי “אני לא חושב שראינו בעבר משהו בהיקף כזה שבו נעשה שימוש בתחפושת דוב. זה ייחודי”.

משטרהארה"בקליפורניהדובהונאת ביטוח

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
הלך הרולס רוייס
דוד
1
על זה נאמר לא דובים ולא יער
דובי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר