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מצוד אחר החשוד

"אנשים ברחו לכל עבר": טקס סיום של בית ספר הפך לזירת טבח קטלנית 

סטודנט בן 18 נהרג ושלושה נפצעו מירי בטקס סיום לימודים בפיירפילד, קליפורניה | המשטרה חוקרת את האירוע ומחפשת את החשוד (בעולם)

החיפושים בזירת הטבח (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סטודנט בן 18 נהרג ושלושה בני אדם נוספים, בהם ילד בן 11, נפצעו מירי במהלך טקס סיום לימודים שנערך ביום רביעי בערב בעיר פיירפילד שבצפון קליפורניה.

הירי התרחש במהלך טקס הסיום של בית הספר סם יטו, שנערך במתחם בית הספר התיכון פיירפילד. על פי , שלושת הפצועים שנפגעו מירי הם בני 11, 20 ו-25. הצעיר בן ה-18, שהיה תלמיד בבית הספר, נפטר מאוחר יותר מפצעיו בבית החולים.

עדי ראייה סיפרו על רגעי בהלה כאשר משפחות רבות התכנסו לאחר הטקס לצילומים וחגיגות. אחד העדים סיפר כי עמד סמוך לאזור שבו הבוגרים הצטלמו כאשר אדם רץ לעבר המקום ופתח באש. לדבריו, מיד לאחר מכן אנשים החלו לברוח לכל עבר כשהפאניקה התפשטה במהירות.

קצינת משטרת פיירפילד, מישל בלייה, מסרה כי "אין לנו בשלב זה מידע המצביע על איום מתמשך לציבור", אך הדגישה כי "מדובר עדיין באירוע פעיל מאוד והחקירה נמשכת".

המשטרה טרם פרסמה פרטים על החשוד בירי וציינה כי עדכונים נוספים צפויים בהמשך. הפצועים שנותרו בחיים ממשיכים לקבל טיפול רפואי.

ראשת עיריית פיירפילד, קתרין מוי, הביעה זעזוע עמוק מהאירוע ואמרה: "לבי נשבר עבור התלמידים והמשפחות שנפגעו. אני בוגרת של בית הספר התיכון פיירפילד ואיני מצליחה לעכל את הטרגדיה הזו. אני מזועזעת עד עמקי נשמתי".

משטרהמעצריריקליפורניהטבח בקליפורניה
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