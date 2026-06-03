התקיפה האיראנית הלילה בכווית הייתה משמעותית יותר ממה שדווח בכלי התקשורת הבוקר, כך עולה מדיווחים רשמיים בכווית.

לפי הדיווחים, לא פחות מ-63 בני אדם נפצעו ואזרח הודי אחד נהרג במתקפה האיראנית. עוד עולה כי התקיפה בוצעה במספר גלים גדולים ומשמעותיים, כאשר הכוויתים דיווחו על "פיצוצים לאורך כל הלילה".

פרשנים בארה"ב מדגישים כי איראן הצליחה למעשה לשנות את המשוואה וליצור מצב חדש אותו ארה"ב מקבלת דה-פקטו, כאשר כל תקיפה קטנה - כמו זו שבוצעה הלילה נגד ספינה איראנית - גוררת אחריה מתקפה גדולה ומשמעותית ללא כל תגובה אמריקנית.

משרד החוץ של כווית ומשרד ההגנה המקומי אישרו אחר הצהריים כי מתקפת הכטב"מים והטילים הבליסטיים ששוגרה מאיראן במהלך הלילה הובילה למותו של אזרח זר, לפציעתם של עשרות בני אדם ולנזק כבד לתשתיות אזרחיות ודיפלומטיות במדינה.

תנועת המטוסים בנמל התעופה הבינלאומי הושבתה למספר שעות בעקבות פגיעה ישירה באחד הטרמינלים.

משרד הבריאות הכוויתי עדכן כי אל זירות הנפילה נשלחו 25 אמבולנסים שפינו לבתי החולים 63 פצועים שסבלו מפגיעות הדף, דימומים מוחיים וקטיעות איברים, כאשר שבעה מתוכם נזקקו לניתוחי חירום דחופים.

משרד החוץ בניו דלהי אישר כי ההרוג בתקיפה הוא נתין הודי שעבד בנמל התעופה, ומסר כי "אנו מגנים את ההתקפה על נמל התעופה הבינלאומי של כווית היום שבה נהרג אזרח הודי וכמה מאזרחינו נפצעו".

התקיפה, אשר בוצעה במספר גלים לאורך הלילה, כוונה לפי הצבא האמריקאי לעבר מספר יעדים באזור המפרץ, בהם גם בחריין.

תושבים בבירה הכוויתית דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים מתמשכים, וצבא כווית פרסם הודעה לפיה "מערכות ההגנה האווירית מתעמתות כעת עם מתקפות טילים וכטב"מים עוינות".

בארצות הברית ציינו כי שני טילים בליסטיים איראניים התפרקו באוויר במהלך הטיסה וכי כוחות פיקוד המרכז יירטו מספר כטב"מים נוספים.

מבחינת היקף הנזק, דובר משרד ההגנה הכוויתי, תת-אלוף סעוד עבדולעזיז אל-עוטייבי, מסר כי "מספר כטב"מים עוינים קלטו את מבנה הנוסעים של נמל התעופה הבינלאומי של כווית, גרמו לנזק חומרי כבד למבנה ופצעו מספר אנשים".

בנוסף לפגיעה בטרמינל 1 של נמל התעופה, נזק מבני נרשם גם במספר נציגויות דיפלומטיות ובמתקנים חיוניים נוספים בעיר. התקיפה הלילית הובילה לגל גינויים חריף במפרץ, ויועצו של נשיא איחוד האמירויות, אנואר גרגאש, הצהיר כי "לאור התוקפנות החוזרת ונשנית של איראן נגד כווית ובחריין, עמדה מפרצית איתנה, מאוחדת ומלוכדת היא הכרחית".

מנגד, במשמרות המהפכה של איראן סירבו לקחת אחריות על הפגיעה ביעדים האזרחיים, אך אישרו כי שיגרו מבול של חימוש לעבר "בסיס חיל האוויר עלי אל-סאלם בכווית המארח מסוקים". יועצו הצבאי של המנהיג העליון באיראן, מוחסן רזאי, הזהיר ברשתות החברתיות כי "כל ירייה שנורתה וכל התקפה ייענו במבול של טילים וכטב"מים... התוקפן ייענש במהירות", מה שמדגיש את המשוואה החדשה שמנסים האיראנים ליצור, ככל הנראה בהצלחה רבה.