תלמיד בשם קלן ברקסדייל קיבל הפתעה יוצאת דופן כאשר אחותו, המשרתת בצבא ארה״ב והוצבה באזור הלחימה מול איראן, הופיעה במפתיע כדי להעניק לו את תעודת הסיום שלו.

מדובר בטקס סיום תיכון הממוקם במדינת ויסקונסין. לפי דיווחים במדינה, השניים לא נפגשו במשך כל שנת הלימודים האחרונה בשל שירותה הצבאי.

במהלך הטקס הודיעו למספר בוגרים שיש בעיה עם חלוקת התעודות שלהם. כאשר הגיע תורו של קלן, במקום אחד מאנשי בית הספר עלתה לבמה אחותו במדים צבאיים והגישה לו את התעודה.

"לאחי, אני אחצה את האוקיינוס מיליון פעם בשבילך", הכריזה האחות במהלך המסירה. "אני כל כך גאה בך". האירוע המרגש זכה לתשואות רבות מהקהל.

לפי הדיווחים, האחות שירתה באזור הקשור למבצעי צבא ארה״ב מול איראן, ולכן לא יכלה להיות בבית במשך חודשים ארוכים. גורמי בית הספר ובני המשפחה תיאמו את ההפתעה מראש כדי שתוכל להשתתף ברגע החשוב בחייו של אחיה.