נתניהו ייעצר בהונגריה? ראש הממשלה הנבחר יצא בהצהרה מדאיגה

ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מדיאר הודיע כי יפעל לעצור את תהליך הפרישה של הונגריה מבית הדין הפלילי הבין לאומי בהאג, מהלך שהחל תחת ממשלתו של ראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן.

מדיאר אמר לכתבים כי עצירת הפרישה תחייב את הונגריה לפעול בהתאם לחוקי בית הדין, כולל מעצר של מנהיגים ואישים נגדם הוצאו צווי מעצר אם ייכנסו לשטח המדינה.

בדבריו, שנמסרו במרכז הכנסים והירידים הונגאקספו בבודפשט, ציין מדיאר כי “אם אדם שמבוקש על ידי בית הדין ונמצא תחת סמכותו ייכנס למדינה, צריך לעצור אותו”.

עוד התייחס לשאלה האם שוחח על הנושא עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלגביו הוצא צו מעצר יחד עם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, והשיב: “אני לא צריך לספר לכם הכל בטלפון”.

ההודעה מגיעה מספר ימים לאחר שנתניהו שוחח לראשונה עם מדיאר לאחר נצחונו בבחירות. לפי לשכת רה"מ, מדיאר אמר שבכוונתו להמשיך את היחסים הקרובים בין המדינות, והזמין את נתניהו להשתתף בטקס לציון 70 שנים ל"מרד ההונגרי".

ראש הממשלה בירך על דבריו והשיב בחיוב, והזמין את מדיאר למפגש ממשלות בירושלים (G2G).