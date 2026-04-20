כיכר השבת
שינוי כיוון

נתניהו ייעצר בהונגריה? ראש הממשלה הנבחר יצא בהצהרה מדאיגה

ראש ממשלת הונגריה החדש פטר מדיאר מודיע על עצירת הפרישה מבית הדין בהאג | מדיאר אף התייחס ספציפית לצו מעצר שהוצא כנגד נתניהו (בעולם)

ראש הממשלה נתניהו (צילום: אלכס קולומסוקי\בריכה)

ראש ממשלת הונגריה הנבחר פטר מדיאר הודיע כי יפעל לעצור את תהליך הפרישה של הונגריה מבית הדין הפלילי הבין לאומי בהאג, מהלך שהחל תחת ממשלתו של ראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן.

מדיאר אמר לכתבים כי עצירת הפרישה תחייב את הונגריה לפעול בהתאם לחוקי בית הדין, כולל מעצר של מנהיגים ואישים נגדם הוצאו צווי מעצר אם ייכנסו לשטח המדינה.

בדבריו, שנמסרו במרכז הכנסים והירידים הונגאקספו בבודפשט, ציין מדיאר כי “אם אדם שמבוקש על ידי בית הדין ונמצא תחת סמכותו ייכנס למדינה, צריך לעצור אותו”.

עוד התייחס לשאלה האם שוחח על הנושא עם ראש הממשלה , שלגביו הוצא צו מעצר יחד עם שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, והשיב: “אני לא צריך לספר לכם הכל בטלפון”.

ההודעה מגיעה מספר ימים לאחר שנתניהו שוחח לראשונה עם מדיאר לאחר נצחונו בבחירות. לפי לשכת רה"מ, מדיאר אמר שבכוונתו להמשיך את היחסים הקרובים בין המדינות, והזמין את נתניהו להשתתף בטקס לציון 70 שנים ל"מרד ההונגרי".

ראש הממשלה בירך על דבריו והשיב בחיוב, והזמין את מדיאר למפגש ממשלות בירושלים (G2G).

בנימין נתניהוהונגריהבית הדין הבינלאומי בהאגויקטור אורבןצו מעצר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר