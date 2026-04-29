המצור האמריקאי נושא תוצאות: איראן יצאה בצעד כלכלי נואש

איראן מגבירה את מאמציה להמשיך ולשמור על קצב הפקת הנפט, גם כאשר יכולות האחסון שלה הולכות ומצטמצמות בעקבות המצור האמריקאי על מצרי הורמוז. במסגרת זו היא פונה לשימוש במכליות ישנות שכבר יצאו משימוש, כך עולה מדיווח עדכני של בלומברג.

לפי הדיווח, הופעתה מחדש של מכלית נפט איראנית ותיקה במיוחד, בת כ-29 שנה, סמוך לאי ח’ארג המשמש כמרכז יצוא הנפט המרכזי של המדינה, מעידה כי טהראן נאלצת להחזיר לשירות כלי שיט ישנים כדי להתמודד עם העומס הגובר. המכלית לא נצפתה בפעילות במשך שנים, וכעת חזרתה לשטח מצביעה על מצוקת אחסון שמחריפה.

המהלך מגיע על רקע לחץ גובר על תעשיית הנפט האיראנית, בין היתר בשל מגבלות על יצוא והצטברות של כמויות גדולות של נפט שלא מצליחות להגיע ליעדן. כתוצאה מכך, איראן עושה שימוש נרחב באחסון צף בים, כאשר מכליות משמשות כמאגרים זמניים לנפט.

בבלומברג צוין כי מדובר “בסימן לכך שטהראן עשויה להשתמש בספינות שיצאו משירות”, כאשר המחסור במקומות אחסון זמינים מאלץ את הרשויות לנקוט באמצעים חריגים. בנוסף, עצם השימוש בכלי שיט ישנים מעלה גם שאלות בנוגע לבטיחות וליעילות התפעולית של מערך ההובלה והאחסון.

לצד זאת, לפי ההערכות, המשך הלחץ על היצוא עשוי להוביל את איראן להרחיב עוד יותר את השימוש באמצעים דומים, כל עוד אין פתרון שיאפשר לה להוציא את הנפט לשווקים באופן סדיר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר מוקדם יותר כי בכוונתו להמשיך במצור עד שהמדינה תיחנק כלכלית. בריאיון שנתן לברק רביד מערוץ 12 אמר: "האיראנים נחנקים - כמו חזיר מפוטם. וזה הולך להיות גרוע יותר עבורם. הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני".