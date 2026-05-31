כיכר השבת
מעצר תלמידי הישיבות לשיא

ניסיון מעצר תלמיד ישיבה נמנע בעקבות הגעת עשרות מפגינים |  היום: הפגנות ענק ברחבי הארץ

ניסיון מעצר תלמיד ישיבה בכביש 1 לאחר חצות נמנע לאחר שעשרות מפגינים חסמו את הכביש והשוטרים נאלצו לעזוב את המקום | היום: 'הפלג הירושלמי' המרכזי יוצא להפגנות סוערות ברחבי הארץ במחאה על מעצר תלמידי הישיבות והשלתכם לכלא הצבאי | הגר"ע אויערבאך: "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה"

הפגנות הפלג הירושלמי (צילום: רונן שטלצר)

לאחר חצות הלילה (בין שבת לראשון) התרחשה דרמה בכביש 1 לכיוון ירושלים כאשר כוחות משטרה ניסו לעצור תלמיד ישיבה ולהסגירו לידי הצבאית.

האירוע התרחש בסמוך למחלף קרית יערים ועשרות מפגינים שהוזעקו למקום חסמו את הכביש במחאה על ניסיון המעצר.

לאחר דקות ארוכות של עימות והפגנה סוערת, נאלצו כוחות המשטרה לסגת ולשחרר את תלמיד הישיבה.

על רקע האירוע בכביש 1 ומעצרם של שני תלמידים מישיבת 'מעלות התורה' של הפלג בערב שבת, ייצא היום (ראשון) המרכזי להפגנות סוערות ברחבי הארץ.

מנהיג 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוציא קריאה חריפה לכל אנשי הפלג לצאת ולהפגין. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה כנגד המעצרים הנפשעים ונגד רשויות הצבא ומשתפי הפעולה מבית ומחוץ", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.

שוטר מתעמת עם מפגין חרדי (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מעצרים בערב שבת

כזכור, בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני ה-21, שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ומאורי הדור. על פי המידע, השניים - ביניהם הבחור מיכאל פטרוף, בנו של ראש הישיבה - נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6 בעת שניסו לעצור טרמפ.

עם זיהויים כעריקים במערכת המשטרתית, הם הועברו מיידית לידי המשטרה הצבאית ונשלחו לכלא הצבאי. התזמון של המעצרים - בערב שבת קודש, כשמשפחות מתכוננות לקבלת השבת - עורר זעם רב בציבור החרדי.

4
ברגע שאתם מכניסים בן תורה לכלא אתם מפילים על הארץ גזרות קשות טמבלים הם מגינים על החילים יותר מהצבע מתי תבינו
1234
הם לא מגינים על החיילים, די לשקר הזה די לסילוף התורה. מי שעומד על הדם בזמן מלחמה הוא חוטא גדול. אין דבר כזה רק ללמוד תוך התעלמות מגופי תורה. חיילים נהרגים ואתם מבזים את ה' את התורה ואת עם ישראל .
אמא ללוחמים בחזית
3
למען השם, תפגינו באזורים שיכאבו לחילונים. שיציקו ליועמשית. תעזבו את האזורים החרדיים בשקט. הפגנה בבר אילן וירמיהו בירושלים למשל, לא עוזרות כלום רק גורמות לנו החרדים שגם ככה סובלים מהמעצרים, צער ונזק נוראי
תפגינו איפה שעוזר!
2
תפגינו ליד בית הנשיא ליד אולפני הטלוויזיה, תחסמו את נתב''ג, אבל תפסיקו לחסום את אחיכם החרדים!
צביקה
כשיש צרה כולם צריכים להשתתף
11111
1
כשלון של המדינה אני בעד הקמת צבא שכירים זה חוק הגיוס הטוב ביותר יוציא את הרמאים אלו שלא לומדים אכן יתגייסו מרצון ובתנאי גם שיציאו את הבנות מכל יחידה בה יש שומרי תורה ומצוות ב. הלא מתאימים לא יהיו כי צהל מבזבז מיליונים על גיוס חיילים לא מתאימים ואז הם יוצאים על קבן תש או בעיות משמעת . אני מדבר מניסיו
תושב מרכז

