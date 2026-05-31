לאחר חצות הלילה (בין שבת לראשון) התרחשה דרמה בכביש 1 לכיוון ירושלים כאשר כוחות משטרה ניסו לעצור תלמיד ישיבה ולהסגירו לידי המשטרה הצבאית.

לאחר דקות ארוכות של עימות והפגנה סוערת, נאלצו כוחות המשטרה לסגת ולשחרר את תלמיד הישיבה. על רקע האירוע בכביש 1 ומעצרם של שני תלמידים מישיבת 'מעלות התורה' של הפלג בערב שבת, ייצא היום (ראשון) הפלג הירושלמי המרכזי להפגנות סוערות ברחבי הארץ. מנהיג 'הפלג הירושלמי', הגאון רבי עזריאל אויערבאך, הוציא קריאה חריפה לכל אנשי הפלג לצאת ולהפגין. "לא עת לחשות וחובה כפולה ומכופלת על כל בן תורה באשר הוא למחות על ביזוי התורה ולומדיה כנגד המעצרים הנפשעים ונגד רשויות הצבא ומשתפי הפעולה מבית ומחוץ", כך נכתב בקריאתו של ראש הישיבה.

מעצרים בערב שבת

כזכור, בערב שבת האחרון נעצרו שני תלמידי ישיבת 'מעלות התורה' בני ה-21, שלא התייצבו בלשכות הגיוס בהתאם להוראת גדולי ומאורי הדור. על פי המידע, השניים - ביניהם הבחור מיכאל פטרוף, בנו של ראש הישיבה - נעצרו על ידי משטרת התנועה בכביש 6 בעת שניסו לעצור טרמפ.

עם זיהויים כעריקים במערכת המשטרתית, הם הועברו מיידית לידי המשטרה הצבאית ונשלחו לכלא הצבאי. התזמון של המעצרים - בערב שבת קודש, כשמשפחות מתכוננות לקבלת השבת - עורר זעם רב בציבור החרדי.