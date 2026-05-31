לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ הגיב היום (ראשון) לכיבוש רכס הבופור על ידי כוחות צה"ל, וטען כי "החזרה לבופור היא ביטוי לתיקון חטאים לאומיים ישנים ותפיסות מעוותות". השר הבהיר כי "את ביטחון ישראל מבצרים בעוצמה ולא בכניעה ונסיגות".

"ברחנו מלבנון וקיבלנו את אסון לבנון השניה ואת התעצמות חיזבאללה לממדים מפלצתיים שאנו נדרשים לחסל כעת בעבודה קשה", כתב סמוטריץ. "ברחנו מגוש קטיף ורצועת עזה וקיבלנו את אסון ה-7.10". "השמאל מציע נסיגות וחולשה" שר האוצר תקף את מה שכינה "גיבורי המקלדת" שניהלו "קמפיין מופקר שקרא לנו להיכנע לחמאס ולסגת מעזה תוך הפקרת ביטחון תושבי הדרום". "לא נכנענו ולא ניכנע לחולשות האלה", הדגיש. "ידיים למעלה": העימות האלים במפעל הנשק שמחמש את ישראל דני שפיץ | 09:04 כפי שדיווחנו בכיכר השבת, שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי צה"ל כבש את רכס הבופור בדרום לבנון, 44 שנים לאחר קרב הגבורה ההיסטורי שהתרחש באותו מקום במלחמת שלום הגליל. המבצע בוצע בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ובהנחייתו האישית של שר הביטחון.

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

דרישה לתפיסת שטח קבועה

סמוטריץ הבהיר כי ימשיך "לדרוש ולקדם תפיסת שטח קבועה ואגרסיביות צבאית יוצאת דופן". השר חזר על דרישתו: "על כל רחפן נפץ צריכים ליפול עשרה בניינים בביירות. ישראל חייבת לשנות את המשוואה".

במסגרת המבצע הפיקודי שמבצע צה"ל בדרום לבנון, כוחות רבים של פיקוד הצפון פועלים להשמדת תשתיות טרור משמעותיות של ארגון חיזבאללה ברכס הבופור ובמרחב נחל הסלוקי. המבצע כולל פעילות מצפון לנהר הליטני ומהווה הרחבה דרמטית של התמרון הקרקעי בלבנון.

לוחמי צה"ל ברכס הבופור ( צילום: דובר צה"ל )

תנחומים למשפחת הלוחם שנפל

שר האוצר הביע תנחומים מעומק הלב למשפחתו ולחבריו של לוחם סיירת גבעתי סמ"ר מיכאל טיוקין הי"ד שנפל בקרב. "מחיריה של המלחמה כבדים, אך הכרחיים לביטחון ישראל ועתידה", ציין.

כפי שהותר לפרסום, סמ"ר טיוקין הי"ד, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נפצעו ארבעה לוחמים נוספים באורח קל.

סמוטריץ סיכם את דבריו בהבטחה: "הבטחנו לתושבי הצפון הגיבורים ביטחון לאורך זמן ואנו פועלים בנחישות כדי להשיג זאת".