הראשון לציון והרב הראשי הגר"ד יוסף התייחס לגל המעצרים של תלמידי ישיבות והעברתם לכלא הצבאי: "כבוד התורה מושפל, עוצרים בחורי ישיבות וגם מבזים אותם" | קרא לכבד את זקני הדור והדגיש: "קל וחומר שתלמידי חכמים מחויבים לכבד תלמידי חכמים" | הכריז: "לא יהיה קיום לעולם בלי התורה" • צפו (חרדים)

בצל המתיחות הגוברת סביב סוגיית הגיוס וגל מעצרי תלמידי הישיבות, והרב הראשי הגאון רבי דוד יוסף, פונה בקריאה לציבור החרדי בני התורה והאברכים להתחזק בלימוד התורה ובכבוד התורה. "לצערנו, יש מצב שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו מאוד מאוד, שלא נגיע חלילה לידי ריפיון".

בדברים שנשא בפתח שיעורו השבועי בבית המדרש 'יחווה דעת', התייחס הראשון לציון למציאות הקשה שבה נמצא עולם התורה בימים אלו: "לאחרונה עוצרים בחורי ישיבות וגם מבזים אותם, כבוד התורה מושפל בזמן האחרון וזה כואב מאוד".

הגר"ד יוסף הדגיש את היסוד המרכזי: "הרי העולם קיים בזכות התורה, העולם קיים בזכות לומדי התורה, ולא יהיה קיום לעולם בלי התורה".

הגר"ד יוסף ציין כי גם מול מציאות ביטחונית מורכבת וקבלת החלטות גורליות, הפתרון האמיתי טמון בלימוד התורה ובסיעתא דשמיא. "מעל הכל צריך סיעתא דשמיא שיתקיים בנו לב מלכים ביד השם".

הראשל"צ קרא לציבור להגיב על ההתקפות כלפי עולם התורה והישיבות דווקא באמצעות התחזקות בלימוד התורה ובכבוד התורה. במסגרת זו, הדגיש את החובה לכבד את זקני הדור ותלמידי החכמים, תוך שימת דגש מיוחד על כבוד הדדי בין בני התורה עצמם: "קל וחומר שתלמידי חכמים מחויבים לכבד תלמידי חכמים".

בחלק מרגש של דבריו, שיתף הראשון לציון על אביו, מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, ועל יחסו המיוחד לכבוד התורה. "כשהוא היה רואה אברך צעיר שיושב ולומד, הוא היה קם מפניו", סיפר הגר"ד יוסף. "הוא היה אומר: 'אני צריך להראות שאני מכבד תלמידי חכמים'".

הראשון לציון חתם את דבריו בקריאה לעמידה איתנה בדרך התורה: "נמשיך בדרך שלנו, של לימוד תורה ברציפות, לא נשנה, בעזרת השם, ממה שהורגלנו".

לא לומדים !!!! לא רוצה להיות נביא זעם , אבל ה 7/10 הנורא - האסון הגדול בהיסטורית ארץ ישראל מאז קומה , היה אך זמן קצר לאחר השנאת חינם בתפילות יום כיפור ( השונאי ישראל - מתוכינו , יהודים אחים , אשר דרשו שלא יהיה ״ גדר בין הגברים והנשים בתפילה - ואז חטפנו בגדר ונפרצה הגדר מערכת … עדיף לוותר , ולא להתנג
רוני מקרית אתא
לא מבין למה רק הפלג? שכל הציבור החרדי יפגין יום יום. גם ככה המדינה משותקת...
אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר
מעצר עריקים, בייחוד אלו שלא לומדים והטלת סנקציות על חרדים משתמטים - זהו כבוד התורה האמיתי.
כבוד

