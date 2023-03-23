הרבה פעמים אנחנו סוחבים טראומות מהילדות שמשפיעות באופן ישיר על הזוגיות שלנו | בסיפור השבוע מביא המטפל מרדכי רוט, דוגמה ממטופל שהגיע אליו ורצה להתגרש, אך לאחר שהובן מאיפה מתחילות הבעיות שלו, הרוב הסתדר (מגזין כיכר)
הכתבה על תופעת הסתרת בעיות נפשיות בשידוכים, עוררה הדים רבים ותגובות נרחבות, אחת מהן היא של בעלת תשובה שבמכתב כואב מספרת כיצד רימו אותה בשידוכים, מתי היא זיהתה את הבעיה ואיך זה השפיע על אמה | הפרק השביעי בסדרה האם ניתן למנוע את הגירושין? (זוגיות)
הכל על סכיזופרניה ופיצול אישיות. הרבה אנשים משתמשים במונחים "פיצול אישיות" ו"סכיזופרניה" כדי לתאר אנשים הפכפכים, אנשים שמשנים את דעתם, או אנשים דו-פרצופיים. אבל ההגדרות הללו בדרך כלל מאד מאד רחוקות מהמציאות. איך תזהו אנשים שחולים במחלה הזאת? ואיך מטפלים? המדריך המלא