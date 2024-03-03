לוחמי יחידת העילית 'מצדה' של שירות בתי הסוהר ביצעו הבוקר תרגיל פתע נרחב בחטיבת אפרים. הכוחות תרגלו חדירת מחבלים ליישוב, השתלטות מהירה וסגירת מעגל קטלנית, כחלק מהיערכות לתרחישי קיצון ואירועים מתפרצים בגזרה, תוך שמירה על מוכנות מבצעית מלאה בכל רגע (בארץ)
מזה מספר שנים, מתקיימת פעילות יהודית רבה בתוככי בתי הכלא השונים ברוסיה, במקומות בהם יושבים אסירים יהודים. השב"ס הרוסי (שירות בתי הסוהר) מכיר ומוקיר פעולות אלו, שמשפיעות גם על יתר האסירים ולפני מספר ימים, העניקו 'מדליית זהב' להרב אהרן גורביץ. צפו בתמונות
שנתיים אחרי שנעצרה על-ידי המשטרה, אם הילדים שהתעללו בהם אליאור חן וחסידיו, תצא מהכלא לחופשה קצרה במהלכה תיפגש עם בנה בן ה-4 וחצי, שהפך לצמח בעקבות ההתעללות. שרות בתי-הסוהר: "הבקשה שלה נדחתה בעבר, אבל עכשיו היא משתפת פעולה". דיווח (בארץ)