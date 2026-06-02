כיכר השבת
צַדִּיק מַה פָּעָל

הדור האחרון לא הכיר אותו: המונים בעצרת הספד על הגר"ד שמידל זצ"ל • תיעוד

בבני ברק התכנסו המונים במוצאי השבת לעצרת נהי והתעוררות על יו"ר 'אתרא קדישא' הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל • בשורת ההספדים עמדו הרבנים על דמותו האיתנה והמסירות הבלתי נתפסת לאורך עשרות בשנים, תוך שהם מציינים כי בני הדור הצעיר לא השכילו להבין את היקף פועלו העצום, ורק בני דור העבר מגיל ארבעים ומעלה מבינים את גודל עשייתו למען הכלל • צפו בגלריה (חרדים)

עצרת הספד על הגר"ד שמידל זצ"ל (צילום: שוקי לרר)

המוני תושבי בני ברק התכנסו במוצאי שבת קודש האחרונה בהיכל ביהמ"ד דרכי אי"ש לעצרת מספד, נהי והתעוררות לזכרו של ראש ישיבת טבריא - קוממיות, הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל, יו"ר ארגון 'אתרא קדישא', אשר מסר את נפשו עשרות בשנים על משמר קברי קדמונים.

את שורת ההספדים פתח ראש הישיבה, הגאון רבי דוב לנדו, אשר בדבריו הנרגשים עמד על דמותו של המנוח, על גדלותו בתורה ועל עמידתו האיתנה כצוק איתן בשער. אחריו הספיד ראש ישיבת 'בית יהודה', הגאון רבי דוד פיינשטיין, אשר ביכה בנהי את חסרונו של מי שהיה עמוד התווך במלחמות להגנת כבוד המתים. בהמשך נשאו דברי קינה ומספד גיסו, משגיח ישיבת סלבודקה הגאון רבי יעקב דב יונגר, וחתנו, משגיח ישיבת 'בית הלוי' הגאון רבי חזקיהו אי"ש טורצ'ין, אשר תיארו את חיי המסירות, הצניעות הקיצונית והדבקות במטרה של ראש משפחתם זצ"ל.

נקודה מרכזית שעברה כחוט השני בין כלל דבריהם של הנואמים והמספידים, הייתה על חוסר ההבנה של הדור הצעיר כלפי מפעל חייו הכביר. המספידים הרחיבו בדבריהם בטרוניה כואבת על כך שבני הדור האחרון לא השכילו להבין, להעריך ולרדת לסוף דעתו ופעלו של האיש הזה, אשר פעל ללא ליאות, יומם ולילה, למען הכלל ולמען שמירת כבודם של שוכני עפר, תוך שהוא סופג בזיונות ומחרף את נפשו.

המספידים הדגישו בדם ליבם כי את גודל העוצמה, הטוהר והיקף העשייה העצום יודעים ומבינים כיום רק בני דור העבר, אנשים בגילאי ארבעים ומעלה, אשר חוו מקרוב את המערכות הגדולות וזוכרים את מסירות הנפש שבה פעל.

