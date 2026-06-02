מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה נגד השתלטות גורמי פשיעה על הנעשה ברשויות מקומיות, תוך שהוא מצביע באצבע מאשימה על המצב בעיריית נהריה. "זאת מציאות שאי אפשר להסכים לה", הבהיר אנגלמן בכנס איגוד המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות שהתקיים באילת.

לדברי מבקר המדינה, השתלטות גורמי פשיעה על מכרזים ברשויות המקומיות בתחומים כגון פינוי אשפה, פרויקטי פיתוח ובפרט בדרך של שירותי 'שמירה', משקפת זליגה של כספי הציבור לכיסם של גורמים עבריינים. "לצד האמור אנו חווים תופעות נרחבות של פרוטקשן באזורים ניכרים במדינה", הוסיף.

נתונים מזעזעים מהנגב

אנגלמן התייחס לדוח שפרסם באפריל על מצב המשילות בנגב, ובו נחשפו ממצאים מדאיגים ביותר. "נמצא כי קרוב ל-90 אחוז מהקבלנים דיווחו על תשלומי פרוטקשן", חשף מבקר המדינה. לדבריו, מדובר בתופעה המהווה סכנה ממשית לחברה הישראלית כולה.

"חייבים להיערך לתופעה זו המהווה סכנה לחברה. אסור לעמוד מנגד", הדגיש אנגלמן, תוך שהוא קורא לגורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות לקפד את התופעה. כידוע, ההיערכות המדינתית בנושא נמצאת בתוכנית הביקורת של משרד מבקר המדינה, מה שמעיד על חומרת המצב.

קריאה לפעולה נחרצת

דברי מבקר המדינה מגיעים על רקע אירועים חמורים שהתרחשו בנהריה בימים האחרונים, ומעלים שאלות קשות לגבי יכולת הרשויות להתמודד עם חדירת גורמי פשיעה למוסדות הציבור. התופעה, כפי שמתואר בדוח, אינה מוגבלת לעיר אחת אלא משקפת בעיה מערכתית רחבה יותר.

יצוין כי בעבר פורסמו דוחות ביקורת חריפים נוספים של מבקר המדינה על מחדלים במערכות השלטון, אך הפעם המסר ברור במיוחד.