כיכר השבת
"זליגת כספי ציבור"

אחרי הפשיטה בנהריה: זו האזהרה של מבקר המדינה לרשויות המקומיות

מבקר המדינה חושף: גורמי פשיעה השתלטו על מכרזים בעיריית נהריה • 90% מהקבלנים בנגב דיווחו על תשלומי פרוטקשן | "על גורמי האכיפה לפעול בנחישות" (חוק ומשפט)

מתניה אנגלמן, מבקר המדינה (צילום: דרור סיתהכל)

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה נגד השתלטות גורמי פשיעה על הנעשה ברשויות מקומיות, תוך שהוא מצביע באצבע מאשימה על המצב בעיריית נהריה. "זאת מציאות שאי אפשר להסכים לה", הבהיר אנגלמן בכנס איגוד המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות שהתקיים באילת.

לדברי מבקר המדינה, השתלטות גורמי פשיעה על מכרזים ברשויות המקומיות בתחומים כגון פינוי אשפה, פרויקטי פיתוח ובפרט בדרך של שירותי 'שמירה', משקפת זליגה של כספי הציבור לכיסם של גורמים עבריינים. "לצד האמור אנו חווים תופעות נרחבות של פרוטקשן באזורים ניכרים במדינה", הוסיף.

נתונים מזעזעים מהנגב

אנגלמן התייחס לדוח שפרסם באפריל על מצב המשילות בנגב, ובו נחשפו ממצאים מדאיגים ביותר. "נמצא כי קרוב ל-90 אחוז מהקבלנים דיווחו על תשלומי פרוטקשן", חשף מבקר המדינה. לדבריו, מדובר בתופעה המהווה סכנה ממשית לחברה הישראלית כולה.

"חייבים להיערך לתופעה זו המהווה סכנה לחברה. אסור לעמוד מנגד", הדגיש אנגלמן, תוך שהוא קורא לגורמי אכיפת החוק לפעול בנחישות לקפד את התופעה. כידוע, ההיערכות המדינתית בנושא נמצאת בתוכנית הביקורת של משרד מבקר המדינה, מה שמעיד על חומרת המצב.

קריאה לפעולה נחרצת

דברי מבקר המדינה מגיעים על רקע אירועים חמורים שהתרחשו בנהריה בימים האחרונים, ומעלים שאלות קשות לגבי יכולת הרשויות להתמודד עם חדירת גורמי פשיעה למוסדות הציבור. התופעה, כפי שמתואר בדוח, אינה מוגבלת לעיר אחת אלא משקפת בעיה מערכתית רחבה יותר.

יצוין כי בעבר פורסמו דוחות ביקורת חריפים נוספים של מבקר המדינה על מחדלים במערכות השלטון, אך הפעם המסר ברור במיוחד.

המבקרשחיתותמבקר המדינהנהריהרשויות מקומיותמתניהו אנגלמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר