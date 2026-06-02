נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, שיגר אות ברור לשווקים: התחזקות השקל המשמעותית עשויה להוביל להורדת ריבית נוספת, אף לפני ההחלטה הקבועה המתוכננת לתחילת יולי. הנגיד, שבעבר הבהיר כי אינו נוהג להוריד ריבית רק כדי לווסת את שער החליפין, כעת שוקל את הנושא מחדש לאור השפעות האינפלציה.

בכנס כלכלי שבו השתתף אלי הורביץ', מסר הנגיד כי "ייסוף מצטבר של השקל יכול להוביל לירידת האינפלציה, וזה כבר משתקף בציפיות". ירון הוסיף והדגיש: "אני רוצה להדגיש כי ככל שהציפיות יורדות, בטח אם מתקרבות לגבול התחתון של היעד, זה מצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר ובקצבים מהירים יותר".

המשמעות המעשית של דברי הנגיד היא אפשרות להורדת ריבית מוקדמת, צעד שעשוי להשפיע באופן משמעותי על שוק הנדל"ן ובמיוחד על שוק המשכנתאות. כידוע, הריבית הנוכחית עומדת על 3.75% לאחר שבנק ישראל הוריד אותה פעמיים השנה, והורדה נוספת תביא אותה לרמה של כ-3.5%. במקביל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון, שהיה מעורב לאחרונה בניסיון שלא הצליח לסבסד משכנתאות, חשף נתונים מדאיגים על מצב הצריכה הפרטית במשק. על פי דבריו, מדינת ישראל נמצאת בעשירייה הראשונה בעולם מבחינת תוצר לנפש, אך הצריכה הפרטית מספרת סיפור שונה לחלוטין.

"הצריכה הפרטית בישראל הייתה באזור ה-53% מהתוצר, שזה גם כן לא כזה גבוה", הסביר שמחון. "וביום אחד שפרצה הקורונה ירדנו ל-48% ומאז אנחנו שם. מאז הצריכה הפרטית נמצאת משהו כמו 5% תוצר מתחת למה שהיא הייתה במשך עשרות שנים".

שמחון הוסיף כי בדק את הנתונים ביסודיות: "הייתי בטוח שמישהו חיבר שתי סדרות שינוי מתודולוגיה, הלכתי ללמ"ס לבדוק את עצמי אולי יש משהו שאני לא מבין, אבל אלה הנתונים. הצריכה הפרטית בישראל הרבה יותר מדי נמוכה".

השלכות על המשק והאזרח

הנתונים שהציג שמחון מצביעים על פער משמעותי בין הצמיחה הכלכלית לבין רמת החיים של האזרח הממוצע. הירידה בצריכה הפרטית, שנמשכת מאז תקופת הקורונה, משקפת קושי כלכלי ממשי של משקי הבית בישראל.

בהקשר זה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כבר מתח ביקורת על קצב הורדות הריבית של בנק ישראל, וטען כי המשק זקוק להורדה חדה יותר כדי להקל על משקי הבית ועל היצואנים. הנגיד, מצידו, נוקט בגישה זהירה יותר, אך דבריו האחרונים מעידים על נכונות לפעול בקצב מהיר יותר אם הנתונים יצדיקו זאת.

יצוין כי השקל התחזק בחודשים האחרונים באופן משמעותי מול הדולר, כאשר שער החליפין ירד לרמות שלא נראו זה שנים רבות. התחזקות זו, לצד ירידת האינפלציה, יוצרת מרחב תמרון למדיניות מוניטרית מרחיבה יותר, כפי שציין הנגיד.