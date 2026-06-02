הסיפור שמכה גלים בסאטמר: במהלך שמחת האירוסין לבנו של הנגיד ר' יעקב סופר, איחל לו האדמו"ר מסאטמר 'שירבו שונאינו'. בביתו של האדמו"ר מסבירים: הוא עשה זאת כהבעת תמיכה בנגיד אל מול קמפיין משמיץ שמתנהל נגדו • צפו בוידאו (חסידים, חרדים)
לפני שנה, הגיע הרה"צ הגרמ"מ הגר לביקור בקנדה. הנגיד הרב דוד רוזנברג, נפגש עם הגרמ"מ והעניק לו תרומה של 50,000 דולר מבלי שהתבקש. אתמול בערב נסגר המעגל כשאב"ד ויזניץ הפתיע את הנגיד והגיע במיוחד לעיר אלעד בכדי להשתתף בשמחת בר המצווה של בן הנגיד, שהתקיימה בבית גיסו דיין חסידי ויזניץ באלעד הרב ישראל גרינברגר