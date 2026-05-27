מה קורה באמת בתוך הראש של המגזר ש-40% ממנו מעשן?  ראיון מרתק

לקראת היום הבינלאומי ללא עישון, נערך באולפן "כיכר השבת" ראיון מיוחד ויוצא דופן שהכה גלים. מצד אחד באולפן ישב אתגר קומשצקי, מנהל מערך המכירות של 'אלן קאר ישראל' ומעשן כבד לשעבר (3 קופסאות ביום!), ומהצד השני – יוסף גנם, בוגר השיטה ותלמיד ישיבה בעברו, שהגיע לשתף בחוויה האישית שלו.

הנתונים שנחשפו באולפן מטלטלים: בעוד שבציבור הכללי אחוז המעשנים עומד על כ-20%, בציבור החרדי המספרים כמעט כפולים ונושקים ל-30% ואף 40%. כניסת הסיגריות האלקטרוניות והווייפים (Vapes) לשוק רק החמירה את המצב, במיוחד בקרב בני הישיבות והצעירים. אם גם אתם ניסיתם הכל והתאכזבתם - צפו בראיון המלא, וגלו איך השיטה המצליחה בעולם עושה את זה אחרת.

להוציא את הסיגריה מהראש – לא רק מהפה

"רוב השיטות בעולם מבוססות על כוח רצון", מסביר אתגר קומשצקי באולפן. "הן לוקחות למעשן את הסיגריה מהפה, אבל משאירות את הרצון אצלו בראש. התוצאה היא עצבים, תסכול ותחושת אובדן. הגאונות של אלן קאר היא שאנחנו מטפלים בשורש הבעיה - אנחנו מוציאים את הסיגריה מהראש ומנטרלים את התלות הנפשית".

בסדנה של אלן קאר לא תמצאו תמונות הפחדה או הרצאות על נזקי בריאות. "מעשנים יודעים שזה מזיק, והפחדה רק מלחיצה אותם. ומה מעשן עושה כשהוא לחוץ? מעשן כפול", מחדד אתגר. השיטה מתמקדת בפירוק השטיפת מוח וההרגלים, עד שהמעשן הופך לאדיש לחלוטין לסיגריה – בלי געגוע ובלי קנאה באחרים.

"חיכיתי לקסם, ובסוף הבנתי את הנפש"

יוסף גנם, שהתחיל לעשן עוד בישיבה קטנה והפך למעשן כבד של קופסה וחצי ביום, סיפר בכנות על הספקנות שליוותה אותו: "הגעתי בגלל שאשתי לחצה. כל הסדנה ישבתי וחיכיתי: 'נו, מתי קורה הקסם?'. בסוף הסדנה פתאום קלטתי שעברתי תהליך עמוק. הבנתי שהסיגריה לא נותנת לי כלום. זה היה כל כך קשור להבנת הנפש ולעבודת המידות, שמיד כשיצאתי התקשרתי לאבא שלי, שהוא ראש כולל, ואמרתי לו שכל אדם צריך לעבור את זה".

"בסוף הסדנה, כשכולם זורקים את הסיגריות, ראיתי אנשים עם דמעות של התרגשות בעיניים. אתה מרגיש שאתה משתחרר מכלא שלא ידעת בכלל שהיית סגור בתוכו". (יוסף גנם)

התאמה מלאה למגזר החרדי ואחריות לכל החיים

כדי לתת מענה אמיתי למגזר, אלן קאר מפעילה סדנאות ייעודיות בבני ברק ובירושלים, בהפרדה מלאה (לגברים בלבד), עם מנחים שמכירים את שפת המגזר ואת אורח החיים הישיבתי והמשפחתי מקרוב.

מעבר לכך, החברה מציגה נתון מדהים של 92% הצלחה (עם מעל 50 מיליון בוגרים בעולם), ומעניקה אחריות לכל החיים. המשמעות: ליווי, תמיכה וסדנאות חיזוק במידת הצורך, ללא תשלום נוסף.

לא צריך כוח רצון, לא צריך לבוא מוכנים

לדברי אתגר, 99% מהאנשים שמגיעים לסדנה הם סקפטיים לחלוטין. "לא צריך להאמין, לא צריך לעשות הכנה מוקדמת ולא צריך לחכות ל'רגע המתאים' כי הוא אף פעם לא יגיע. פשוט מגיעים עם קופסת סיגריות, יושבים 6 שעות, יוצאים להפסקות עישון תוך כדי, ובסוף היום זורקים את הקופסה ויוצאים בני חורין".

