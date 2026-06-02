התרעה דחופה: כלב נגוע בכלבת במודיעין עילית; 3 כבר נחשפו

משרד הבריאות פרסם הבוקר (יום ד') התרעה דחופה למשפחות באזור מודיעין עילית וחשמונאים, לאחר שכלב נגוע במחלת הכלבת הסתובב באזור העיר במשך כעשרה ימים. הרשויות קוראות להורים לגלות ערנות מרבית ולברר עם ילדיהם האם באו במגע עם כלבים משוטטים בתקופה האחרונה.

על פי הפרטים שפורסמו, מדובר בכלב בגודל בינוני, בעל פרווה שחורה עם גווני בז' בפניו וברגליו, שהסתובב באזור העיר בין התאריכים 18 במאי ל-28 במאי 2026. משרד הבריאות מדגיש כי מדובר במצב של פיקוח נפש ממש, שכן מחלת הכלבת היא חשוכת מרפא ומסתיימת כמעט תמיד במוות.

פנייה דחופה ללשכת הבריאות

כל מי שהיה במגע ישיר עם כלב זה, או שבעלי החיים שברשותו באו עמו במגע, נקרא לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות הנפתית ברמלה בטלפון 08-9181202. בשעות שבהן לשכת הבריאות סגורה, יש לגשת בהקדם לחדר המיון בבית החולים הקרוב.

יצוין כי על פי נתוני משרד הבריאות, נכון לשנת 2024 נרשמו 44 אירועי כלבת בישראל, מתוכם 14 מקרים שנגרמו מכלבים. הדרך היחידה למניעת מוות היא קבלת חיסון בסמוך לנשיכה, כאשר ללא טיפול מונע המחלה מסתיימת כמעט תמיד בטרגדיה.

הנחיות מצילות חיים

משרד הבריאות פרסם שורה של הנחיות חיוניות למשפחות באזור:

להורים: חובה לברר עם הילדים האם באו במגע עם כלבים משוטטים באזור בתקופה האחרונה, ולפנות ללשכת הבריאות ללא דיחוי במידת הצורך. יש לזכור שילדים לא תמיד מדווחים על מגע עם בעלי חיים, ולכן חשוב לשאול באופן ישיר ומפורש.

לבעלי חיות מחמד: יש ליצור קשר מידי עם הווטרינר הרשותי ולוודא כי חיות המחמד מחוסנות כנדרש. חיסון תקף יכול למנוע הדבקה ולהציל חיים.

העברת המידע: הציבור מתבקש להפיץ את המידע בקרב מכרים, מטיילים ונופשים באזור העיר והסביבה, על מנת להגיע למספר מרבי של משפחות שעלולות להיות בסיכון.

מה לעשות במקרה של נשיכה

משרד הבריאות מדגיש שוב: במקרה של נשיכה או שריטה מבעל חיים, יש לשטוף מיד את המקום במים זורמים וסבון, לחטא היטב ולגשת בדחיפות לבדיקת רופא בלשכת הבריאות, כדי לבחון צורך במתן טיפול מונע.

כידוע, מחלת הכלבת היא עתיקת יומין והיא עוברת ברוק לרוב על ידי נשיכה או שריטה מבעל חיים נגוע. למרות עתיקותה של המחלה, עדיין היא מוגדרת כחשוכת מרפא, ורק חולים בודדים ברחבי העולם שרדו אותה לאחר הופעת התסמינים.

הרשויות קוראות לציבור לנקוט משנה זהירות ולא להתקרב לבעלי חיים משוטטים, במיוחד כאלה שנראים חולים או מתנהגים בצורה חריגה. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.