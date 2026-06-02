שיא היסטורי: ישראל חוצה את רף 19 מיליארד דולר בייצוא ביטחוני

שר הביטחון עם המספרים

מדינת ישראל רושמת הישג כלכלי ואסטרטגי יוצא דופן: משרד הביטחון הודיע היום (שלישי) כי בשנת 2025 נשבר השיא של כל הזמנים בייצוא הביטחוני, כאשר היקף החוזים החדשים שנחתמו ברחבי העולם הגיע ל-19.2 מיליארד דולר - מעל 53 מיליארד שקלים.

מדובר בזינוק דרמטי של כ-30% לעומת השנה הקודמת, וכפי שציין משרד הביטחון, הייצוא הביטחוני השלים זינוק של יותר מפי שניים בתוך חמש שנים ופי ארבעה בתוך עשור. ההישג המרשים מגיע דווקא בעיצומה של שנת המלחמה השלישית, כאשר התעשיות הביטחוניות פועלות במתכונת חירום ומייצרות סביב השעון עבור צה"ל, במקביל לאספקה ללקוחות זרים. ההצלחות המבצעיות חסרות התקדים של צה"ל, לרבות במהלך מבצע "עם כלביא" באיראן ביוני 2025, יצרו ביקוש גובר לטכנולוגיה הישראלית ברחבי העולם.

טילי ברק

שיא בעסקאות ממשלה לממשלה

כחלק ממימוש הרפורמה שיזם משרד הביטחון להגדלת הייצוא הביטחוני, נרשם שיא של כל הזמנים גם בהיקף עסקאות GTG (ממשלה לממשלה): כ-10 מיליארד דולר בשנת 2025, המהווים מעל למחצית מהיקף העסקאות הכולל. מעל מחצית מהעסקאות (53%) הן מגה-עסקאות בהיקף של לפחות 100 מיליון דולר כל אחת.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, וראש אגף הייצוא הביטחוני (סיבט), תא"ל (מיל') יאיר קולס, הגישו לשר הביטחון ישראל כ"ץ את דוח הייצוא הביטחוני לשנת 2025, המתעד את מאות החוזים החדשים שנחתמו ברחבי העולם.

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית

מערכות הגנה אווירית מובילות

גם בשנת 2025, מערכות טילים, רקטות והגנה אווירית ממשיכות להוביל עם מעל לרבע (29%) מהיקף העסקאות. זינוק מרשים חל בתחום מערכות התצפית והאופטרוניקה עם 22% מכלל העסקאות לעומת 6% בלבד בשנה הקודמת. כלי טיס מאוישים ואוויוניקה מהווים 11% מהעסקאות, וכך גם מכ"מ ולוחמה אלקטרונית.

הזינוק החד בייצוא הביטחוני, בדגש על נתון השיא בעסקאות ה-GTG, מבטא את מימוש אסטרטגיית משרד הביטחון להגדלת הייצוא הביטחוני ככלי להבטחת בניין הכוח של צה"ל בעידן תקציבי מאתגר. מתוך הבנה זו וברקע השינויים הגלובליים, יזם המשרד רפורמה בייצוא הביטחוני שכוללת פתיחת שווקים חדשים, הרחבת שותפויות אסטרטגיות והקלות משמעותיות במדיניות הייצוא.

נשק טכנולוגי מתקדם של אלביט

"תמונת המראה של העוצמה הישראלית"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "בין ההישגים של צה"ל בכלל זירות הלחימה, בין היכולות המופלאות של התעשיות הביטחוניות הישראליות וכמובן ההצלחה של הייצוא הביטחוני בכל רחבי העולם, מחבר קו ברור ומובהק. עצם העובדה שגם במהלך שנה שלישית של לחימה, ישראל ממשיכה לשבור שיאים בייצוא הביטחוני, מהווה הוכחה להערכה הרבה לה זוכה מערכת הביטחון בעולם הגדול".

כ"ץ הדגיש כי "הייצוא הביטחוני הוא תמונת המראה של העוצמה הישראלית, של התחכום, של היצירתיות ושל היכולת לחשוב מחוץ לקופסה. היקף הייצוא הגדל והולך מחזק את מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית-ביטחונית מובילה, אבל הוא גם מטיל עלינו מחויבות ואתגר: להמשיך להתחדש, להמשיך להשתפר, ובעיקר להמשיך לספק מענה מיטבי לצרכי צה"ל במהלך המלחמה, תוך כדי מתן מענה גם לביקוש הגובר ברחבי העולם".

F35

פילוח גיאוגרפי ותחומי

על פי נתוני הייצוא הביטחוני לפי פילוח גיאוגרפי: אירופה מובילה עם 36%, אסיה והאזור הפסיפי 32%, MENA 15%, צפון אמריקה 13%, אמריקה הלטינית 2%, ואפריקה 2%. התפלגות ההסכמים לפי היקף כספי מראה כי הסכמים מעל 100 מיליון דולר מהווים 53%, הסכמים בין 100-50 מיליון דולר 13%, הסכמים בין 50-10 מיליון דולר 19%, והסכמים עד 10 מיליון דולר 15%.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הבהיר: "הזינוק החד בייצוא הביטחוני הוא ביטוי לאיכות התעשייה הישראלית, לביקושים בעולם, להצלחות המבצעיות של צה"ל ולאקו-סיסטם הייחודי שלנו, אך הוא גם תוצאה של רפורמה עמוקה שביצע משרד הביטחון בשנה החולפת לצמצם רגולציה ולפתיחת שווקים חדשים שהובילו לעסקאות ענק. כיום, תקציב בניין הכוח שלנו נשען במידה רבה על שותפויות אלו".