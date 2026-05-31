תפנית חדה חודש אחרי האסון

רצח דסטאו צ'קול ז"ל: התפתחות דרמטית בחקירה

חודש ימים לאחר האסון בבאר שבע, חוקרי ימ"ר נגב השלימו את חקירת המקרה בעקבות תפנית משמעותית שנרשמה בימים האחרונים. מעצרם של ארבעת החשודים הוארך היום בבית המשפט, שם הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום (פלילים)

בתום חודש ימים של עבודה מאומצת, השלימו חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב נגב את חקירת אירוע האלימות הקשה שבו נרצח דסטאו צ'קול ז"ל בבאר שבע. במהלך הימים האחרונים חלה התפתחות משמעותית ביותר בניהול התיק, אשר הובילה לביסוס תשתית ראייתית מוצקה כנגד המעורבים ולהבשלת התיק לכדי כתבי אישום.

התפנית הדרמטית בחקירה חלה עם איתורה של הסכין אשר לפי החשד שימשה את החשודים במהלך התקיפה הקטלנית. מציאת כלי הרצח, ששילבה מאמצים מודיעיניים, טכנולוגיים ופורנזיים של חוקרי היחידה המרכזית, קשרה קצוות חיוניים בפרשה וחיזקה באופן ניכר את מארג הראיות הנדרש נגד המעורבים.

הבוקר (ראשון) הובאו ארבעת החשודים המרכזיים בפרשה – כולם קטינים בני 16 ו-17, תושבי באר שבע – לדיון בעניינם בבית משפט השלום בעיר. במהלך הדיון הציגו נציגי המשטרה בפני השופט את ממצאי החקירה המלאים ואת הראיה המרכזית שנמצאה, והגישו נגדם הצהרת תובע מטעם הפרקליטות.

מעצרם של ארבעת הקטינים הוארך על ידי בית המשפט לצורך המשך ההליכים, ובימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז דרום להגיש נגדם כתבי אישום חמורים בגין מעורבותם ברצח, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

