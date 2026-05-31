כיכר השבת
"נהיה המשפחה שלו"

ההודעות המרגשות שפורסמו היום בעקבות נפילתו של הלוחם הבודד בלבנון

משפחת הלוחם מיכאל טיוקין ז"ל, שנפל בדרום לבנון, פונה לציבור שעות אחרי שהותרה לפרסום נפילתו | חבריו ליחידה נותרו בלבנון ולא יוכלו להגיע להלוויה | "אל תגידו מישהו אחר כבר ילך" (צבא וביטחון)

לוחמי צה"ל ברכס הבופור (צילום: דובר צה"ל)

משפחתו וחבריו של הלוחם סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, פרסמה היום (ראשון) קריאה מרגשת לציבור הרחב להגיע מחר להלוויה בבית העלמין הצבאי באשקלון.

הקריאה מגיעה על רקע המציאות הכואבת שבה נותרו בני המשפחה כמעט לבדם - האם והסב - בעוד חבריו ליחידה ולוחמי הסיירת שבה שירט עדיין נמצאים עמוק בשטח הלחימה ב.

כפי שדיווח בכיכר השבת, סמ"ר טיוקין הי"ד, בן 21 מאשקלון, נפל מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית של כוחות סיירת גבעתי בדרום לבנון. מיכאל שירת כחייל בודד, ובישראל מתגוררים רק אמו וסבו, לאחר שאביו נפטר. המצב המבצעי המתוח בדרום לבנון מונע מחבריו ליחידה להגיע לטקס הקבורה.

בהודעה שהופצה ברשתות החברתיות ובקבוצות השונות, נכתב: "אנחנו לא יכולים להשאיר את אמא וסבא לבד ברגע הכי קשה של חייהם. אנחנו לא יכולים לתת לגיבור שנתן את הכל למעננו להיטמן מול שורות ריקות". חבריו של מיכאל הוסיפו בקריאה: "בואו נראה להם שהם לעולם לא לבד. בואו נהיה המשפחה שלו ונעניק לו את הכבוד האחרון והראוי לו כל כך".

בני המשפחה ביקשו מהציבור הרחב לעשות מאמץ ולהגיע לבית העלמין הצבאי באשקלון מחר, יום שני, בשעה 17:00. עוד הובהר כי הגעה עם דגלי ישראל תהיה מחווה משמעותית שתחזק את ידי האם והסב ותמחיש להם את הערכת העם לדרכו ולנפילתו של מיכאל.

סמ"ר מיכאל טיוקין הי"ד (צילום: דובר צה"ל)

הקריאה המרגשת הופצה בבקשה מהציבור לשתף אותה ככל הניתן, במטרה להבטיח שנוכחות אזרחית רחבה תכבד את זכרו של הלוחם ותעניק למשפחתו את התמיכה הציבורית הנדרשת ברגעים אלו. "אל תגידו מישהו אחר כבר ילך", נכתב בסיום ההודעה, בניסיון למנוע מצב שבו המשפחה תיוותר לבדה בטקס הפרידה.

כאמור, סמ"ר טיוקין שירת בסיירת גבעתי (גדוד 846), יחידה מובחרת בחטיבת גבעתי הפועלת באופן רציף בדרום לבנון מאז החל מבצע 'שאגת הארי'. לוחמי הסיירת מבצעים משימות מבצעיות מורכבות בשטח האויב, תוך סיכול תשתיות טרור של ארגון והגנה על גבולות המדינה. באירוע בו נפל מיכאל הי"ד, נפצעו גם ארבעה לוחמים נוספים באורח קל.

נפילתו של סמ"ר טיוקין הי"ד מצטרפת לשורה ארוכה של אבידות כואבות בחזית הצפונית מאיום רחפני הנפץ. בימים האחרונים נפלו מספר לוחמים נוספים בפעילות המבצעית בלבנון, ביניהם סמלת רותם ינאי הי"ד שנהרגה מפגיעת רחפן נפץ, סמל נהוראי לייזר הי"ד שנפל בפעילות מבצעית, וסמ"ר נועם המבורגר הי"ד שנפל בחזית הצפונית.

צה"לחיזבאללההלוויהלבנוןהותר לפרסוםמיכאל טיוקין

מה יהיה הסוף עם הרחפנים האלה???
נימאס כבר
הי"ד איך הוא חייל בודד כשאמו וסבו מתגוררים בארץ?...
