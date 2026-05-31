משפחתו וחבריו של הלוחם סמ"ר מיכאל טיוקין ז"ל, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, פרסמה היום (ראשון) קריאה מרגשת לציבור הרחב להגיע מחר להלוויה בבית העלמין הצבאי באשקלון.

הקריאה מגיעה על רקע המציאות הכואבת שבה נותרו בני המשפחה כמעט לבדם - האם והסב - בעוד חבריו ליחידה ולוחמי הסיירת שבה שירט עדיין נמצאים עמוק בשטח הלחימה בלבנון.

כפי שדיווח בכיכר השבת, סמ"ר טיוקין הי"ד, בן 21 מאשקלון, נפל מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית של כוחות סיירת גבעתי בדרום לבנון. מיכאל שירת כחייל בודד, ובישראל מתגוררים רק אמו וסבו, לאחר שאביו נפטר. המצב המבצעי המתוח בדרום לבנון מונע מחבריו ליחידה להגיע לטקס הקבורה.

בהודעה שהופצה ברשתות החברתיות ובקבוצות השונות, נכתב: "אנחנו לא יכולים להשאיר את אמא וסבא לבד ברגע הכי קשה של חייהם. אנחנו לא יכולים לתת לגיבור שנתן את הכל למעננו להיטמן מול שורות ריקות". חבריו של מיכאל הוסיפו בקריאה: "בואו נראה להם שהם לעולם לא לבד. בואו נהיה המשפחה שלו ונעניק לו את הכבוד האחרון והראוי לו כל כך".

בני המשפחה ביקשו מהציבור הרחב לעשות מאמץ ולהגיע לבית העלמין הצבאי באשקלון מחר, יום שני, בשעה 17:00. עוד הובהר כי הגעה עם דגלי ישראל תהיה מחווה משמעותית שתחזק את ידי האם והסב ותמחיש להם את הערכת העם לדרכו ולנפילתו של מיכאל.