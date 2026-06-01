עמוק מתחת לפני הקרקע, הרחק מהישג ידם של טילי השיוט והפצצות החודרות הרגילות, קברה טהראן את אתרי הגרעין האסטרטגיים שלה. כעת, הפנטגון שובר את הכלים ומטיל למערכה נשק מסוג חדש לחלוטין – טכנולוגיה עתידנית שנועדה ליצור פרצי אנרגיה קטלניים במעמקי האדמה, כאלו שיזעזעו מטרות מבוצרות מבלי להזדקק למפציצים הכבדים ביותר.

על פי דיווח באתר "דיפנס ניוז", סוכנות DARPA – זרוע המחקר והפיתוח המתקדם של משרד ההגנה האמריקאי – מחפשת כעת חומרים וטכנולוגיות שיאפשרו יצירת גלי הלם נשלטים. מדובר בפרצי אנרגיה קצרים ועוצמתיים במיוחד, המסוגלים להשמיד מטרות איכות גם ללא צורך בפצצות ענק במשקל עשרות טונות.

האתגר התת-קרקעי
הצורך המבצעי ברור וממשי: איראן וצפון קוריאה אימצו את האסטרטגיה התת-קרקעית ככלי הגנה מרכזי עבור מתקני הגרעין, משגרי הטילים ומערכי הארטילריה שלהן. היסטוריית הלחימה, החל ממלחמת וייטנאם ועד ימינו, מוכיחה כי תשתית תת-קרקעית מהווה את האתגר הקשה ביותר עבור חיל האוויר האמריקאי. כידוע, הפצצות החודרות הקיימות, כדוגמת ה-GBU-57 המפלצתי שמשקלו עולה על 13 טונות, מסתמכות על חדירה פיזית מכוח הכבידה בלבד. אולם, גם נשק זה מוגבל ביכולתו לחדור לעומקים קיצוניים שבהם מוסתרים מתקני הגרעין האיראניים. כעת, ב-DARPA מחפשים פריצת דרך שתשנה את כללי המשחק.

מהפכה טכנולוגית

במסמך הרשמי של DARPA מובהר כי אין כוונה לוותר על הפצצות החודרות הקיימות. המטרה היא להעניק למדענים ומהנדסים כלים חדשים לנצל גלי הלם ליצירת אנרגיה רבת-עוצמה. הצלחת הפרויקט עשויה לשנות את המציאות המבצעית: שימוש בפצצות קטנות וקלות יותר שיוכלו להישגר גם ממטוסים סטנדרטיים, ולא רק ממפציצים כבדים ומסורבלים.

יצוין כי הטכנולוגיה החדשה מבוססת על עקרון שונה לחלוטין מהנשק הקיים. במקום להסתמך על מסה וכוח הכבידה, גלי ההלם הנשלטים יוכלו ליצור זעזועים עוצמתיים במעמקי האדמה, כאלו שיפגעו במבנים מבוצרים מבפנים. מדובר בפריצת דרך שעשויה להעניק לארצות הברית יתרון אסטרטגי משמעותי מול יריבות כמו איראן וצפון קוריאה.

השלכות אסטרטגיות

גורמים בתעשיית הביטחון מעריכים כי הפיתוח החדש נובע מהלקחים שהופקו ממבצע "עם כלביא" נגד איראן. כזכור, במבצע ההיסטורי הצליחו כוחות ישראל לפגוע במתקני גרעין איראניים, אך חלק מהמטרות התת-קרקעיות נותרו מחוץ להישג ידם של הנשקים הקיימים.

מומחי ביטחון מציינים כי הטכנולוגיה החדשה עשויה לשנות את האיזון האסטרטגי במזרח התיכון. אם הפנטגון יצליח לפתח נשק גלי הלם יעיל, איראן תאלץ לשקול מחדש את האסטרטגיה התת-קרקעית שלה ולהשקיע משאבים עצומים בהגנה על מתקניה הרגישים.

כאמור, מדובר בפרויקט מחקרי בשלבים מוקדמים, ועדיין לא ברור מתי ואם הטכנולוגיה תהפוך למבצעית. עם זאת, עצם העובדה שהפנטגון משקיע משאבים בפיתוח זה מעידה על החשיבות האסטרטגית שהוא מייחס לאתגר התת-קרקעי. עדכונים נוספים בהמשך.