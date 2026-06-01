זה מי שמונה לראש המלמ"ב החדש; "נמשיך לשמור על סודות המדינה"

בטקס רשמי שנערך היום (שני) בקריה בתל אביב, בנוכחות ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, מונה גיל רייך לתפקיד הממונה על ביטחון מערכת הביטחון (מלמ"ב) במשרד הביטחון. רייך יחליף את תא"ל (במיל') יובל שמעוני, שכיהן בתפקיד בחמש השנים האחרונות והוביל שורה ארוכה של פעילויות ותהליכי בניין כוח להגנה על נכסי מערכת הביטחון.

המינוי מגיע בעיתוי משמעותי, כאשר מערכת הביטחון נדרשת להתמודד עם אתגרים מורכבים ומשתנים, שבמרכזם מלחמת התקומה. כידוע, המלמ"ב אחראי על שמירת הסודות הכמוסים של מדינת ישראל, ומעניק למערכת הביטחון יתרון משמעותי מול האויב. "אתה האיש הנכון במקום הנכון" ראש הממשלה נתניהו פתח את דבריו בהערכה לעבודת המלמ"ב: "המלמ"ב אחראי על שמירת הסודות הכמוסים של מדינת ישראל ומעניק לנו יתרון גדול מול האויב. מאחורי המאמץ הזה עומדים אנשים חדורי שליחות, שעושים עבודה יוצאת מהכלל וחושבים כל הזמן איך להגן על מדינת ישראל בעידן דינמי ומשתנה, שתלוי כל כך בשמירת המידע". נתניהו הודה לשמעוני היוצא: "שמעוני, אני מבקש להודות לך מקרב לב על התרומה הגדולה שלך לביטחון ישראל". לרייך הנכנס אמר ראש הממשלה: "גיל, אתה נכנס לתפקיד ראש המלמ"ב עם ידע נרחב בתחומים קריטיים לביטחון ישראל. אני בטוח שתמשיך ותרחיב את הפעילות, כי היא מתרחבת ומשתנה".

שר הביטחון: "הוכחתם את חשיבותכם פעם אחר פעם"

שר הביטחון כ"ץ התייחס להישגי המלמ"ב בשנים האחרונות: "בשנים האחרונות הוכיח מערך המלמ"ב, פעם אחר פעם, את חשיבותו, מול ניסיונות ריגול, מתקפות סייבר, מאמצי חדירה של גורמי טרור ומדינות אויב וניסיונות לפגוע בנכסים אסטרטגיים של ישראל. רבות מהצלחותיכם לא יפורסמו לעולם, אך הן תרמו באופן ישיר לביטחון המדינה ולהצלחת המבצעים שסיכלו ופגעו באויבינו בכל הזירות".

כ"ץ פנה לשמעוני היוצא: "יובל, פעלת ביצירתיות ובמקוריות כדי לשמור על ליבת הסוד של מדינת ישראל כולה". לרייך הנכנס מסר השר: "גיל, כל מי שמכיר אותך ומכיר את הדרך שעברת בתפקידים מרכזיים ובעלי חשיבות במערכת הביטחון ובמשרד ראש הממשלה, יודע עד כמה טוב אתה מכיר את המערכות החשובות הללו. אתה האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון".

רייך: "קיומנו אינו מובן מאליו"

ראש המלמ"ב הנכנס, גיל רייך, הבהיר את האתגרים העומדים בפניו: "שלוש השנים האחרונות המחישו באופן הברור ביותר עד כמה קיומנו אינו מובן מאליו, ואנו מחויבים להמשיך במסע לבצרו ולחזקו מידי יום. זוהי חובתו של מלמ"ב, להמשיך ולשמור על סודות המדינה ועליונותה הטכנולוגית ועל ביטחון עובדי מערכת הביטחון, וזאת תוך אפשור המשך מגמת הצמיחה של התעשיות הביטחוניות אשר הינה קריטית לחוסננו".

רייך הודה לראש הממשלה: "אני רוצה להודות לך על שלוש וחצי שנים בהן הייתה לי הזכות לעבוד תחתייך, בתקופה אולי הקריטית ביותר לקיומנו מאז מלחמת העצמאות". לשר הביטחון אמר: "אני מבקש להודות על האמון, על הבחירה בי ועל הזכות לעבוד תחתייך החל מהיום".

שמעוני: "העוצמה הישראלית נשענת על הסודיות"

ראש המלמ"ב היוצא, יובל שמעוני, סיכם את תקופת כהונתו: "העוצמה הישראלית, שנגלתה לעיני בכל השנים האחרונות, נשענת גם ולא רק על עקרונות שלפעמים נסתרים מהעין: הסודיות, החשאיות וההונאה. מלמ"ב על גווניו וצורותיו הוא לא רק ארגון חשאי וייחודי, שרבים אינם מכירים את הוויתו, מהותו ופעילותיו, אלא הוא בעיקר מגלם בתוכו אנשים יוצאי דופן באיכותם עם מסירות עצומה, תחושת שליחות ואמונה בצדקת הדרך".

שמעוני הודה לראש הממשלה: "הערכה עצומה על תמיכתך במלמ"ב לאורך שנים רבות, והחשיבות הרבה שהקנית לארגון במימוש ייעודו". לשר הביטחון אמר: "תודה על התמיכה בקידום מלמ"ב כמערך ביטחוני ייחודי בקהילת הביטחון, על מנת לממש את ייעודו ומשימותיו באופן המיטבי ביותר".

מי הוא גיל רייך?

גיל רייך כיהן כממלא מקום היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל. קודם לכן שימש במשך שלושה עשורים במגוון תפקידים במערכת הביטחון, בהם סמנכ"ל למדיניות ואסטרטגיה בוועדה לאנרגיה אטומית וכמשנה לראש המל"ל. רייך נחשב לבעל ניסיון רב בעולמות הביטחון, המדיניות והאסטרטגיה.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אמיר ברעם, מסר בטקס: "יובל, השינוי שחוללת במלמ"ב מאפשר למשרד הביטחון, לצד שמירת הסוד, לייצר גם שותפויות בינלאומיות בלתי רגילות ולממש את הרפורמה בייצוא הביטחוני, שמאפשרת לנו לבנות את צה"ל ולחזק את התעשייה והכלכלה. גיל, אתה נכנס לתפקיד עם ניסיון רב מאוד, בעולמות הביטחון, המדיניות והאסטרטגיה ואנחנו בטוחים בהצלחתך".

יצוין כי המינוי מגיע בתקופה בה המלמ"ב מתמודד עם אתגרים מורכבים, כפי שעלה בשבועות האחרונים בעקבות פרשת הדלף על התקיפה באיראן ופרשת הריגול הרוסי שבהן היה מעורב המלמ"ב.