שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף הבוקר (שלישי) בכנס הייצוא הביטחוני את המהלך האסטרטגי שהוביל יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בזירה הצפונית. על פי דבריו, המהלך נועד ליצור משוואה ברורה: "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל".

"אתמול ראש הממשלה ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל", מסר השר כ"ץ בפני נציגי התעשיות הביטחוניות. "ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים - אנחנו נפנה ונתקוף את רובע הדאחייה השיעי בביירות שהוא מעוז החיזבאללה". 600 אלף תושבים התפנו מהדאחייה השר כ"ץ פירט את התוצאות המיידיות של המהלך: "הוצאנו הודעות עם ההתניה הזאת והודעת פינוי של צה"ל. התוצאה המיידית הייתה התפנות של מאות אלפי תושבים מהרובע - 600 אלף מתוך 950 אלף עד לאתמול בערב ויצירת לחץ כבד על החיזבאללה ועל ממשלת לבנון". על פי הנמסר, ארצות הברית תיקפה את העיקרון והודיעה עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים הנוגעים בדבר. "המבחן למדיניות ההגנה על הישובים יהיה פשוט ויתברר בימים הקרובים", הבהיר השר כ"ץ. "אם ייפסק הירי על היישובים, או אם יהיה ירי על היישובים ונתקוף בדאחייה בביירות - המשוואה הזאת תתממש".

"לא יהיה מצב של ירי בלי תגובה"

שר הביטחון הדגיש כי "לא יהיה מצב של ירי על יישובינו בלי להגיב בעוצמה מול רובע הדאחייה. פעילות צה"ל בתוך לבנון תימשך בכל מקרה". כ"ץ הבהיר כי בהמשך לבקשת ארצות הברית, נמנע צה"ל עד אתמול מתקיפות עוצמתיות בביירות למעט סיכולים ממוקדים, וזאת בשל מגעי ארה"ב להסכם עם איראן.

השר פירט את מדיניות ישראל בלבנון: "צה"ל תימרן וכבש שטח עד לקו הנ"ט - הקו הצהוב – כדי להרחיק איומי פשיטה וירי ישיר על היישובים הישראלים, וזאת מתוך עיקרון יסודי שהתושבים לא עוזבים את הצפון". על פי דבריו, כוחות צה"ל הרחיבו את השטח עד למבצר הבופור שהפך לעמדה שולטת וחלק מאזור הביטחון, בהיקף כולל של כ-600 קמ"ר.

אזור הביטחון והפעילות המבצעית

כ"ץ הסביר כי תפקיד אזור הביטחון הוא להגן על היישובים הישראלים ועל כוחות צה"ל. "אין באיזור הזה תושבים וצה"ל פועל לסכל בו מחבלים, אמל"ח ותשתיות טרור מתחת ומעל הקרקע, לרבות הבתים בכל כפרי המגע הלבנונים ששימשו כמוצבי טרור לכל דבר - והריסתם במסגרת מבצע 'מחרשת הכסף' תושלם בקרוב".

השר ציין כי צה"ל תוקף אווירית את יעדי השיגור של החיזבאללה מדרום ומצפון לליטני ופועל לסיכול מטרות חיזבאללה וכל איום ברחבי לבנון. "היעד העליון ארוך הטווח הוא פירוק החיזבאללה מנשקו, והיעד הקרוב, הקשור לתכלית המבצע בלבנון, הוא פירוז כל מרחב הליטני - שמעבר לקו הצהוב בו שולט כיום צה"ל ועד הליטני מנשק ומחבלי חיזבאללה - תוך שליטה ביטחונית ישראלית".

הכנס הביטחוני והישגי הייצוא

דברי שר הביטחון נאמרו במסגרת כנס הייצוא הביטחוני שהתקיים הבוקר עם הנהלת משרד הביטחון וראשי התעשיות הביטחוניות בישראל. כ"ץ הודה להם על עשייתם המתמשכת וההישגים הרבים למען חיזוקה של מדינת ישראל.

כאמור, בכנס נחשפו נתונים על שיא היסטורי בייצוא הביטחוני של ישראל, כאשר היקף החוזים החדשים הגיע ל-19.2 מיליארד דולר - זינוק דרמטי של כ-30% לעומת השנה הקודמת. ההישג המרשים מגיע דווקא בעיצומה של שנת המלחמה השלישית, כאשר התעשיות הביטחוניות פועלות במתכונת חירום.

שר הביטחון סיים את דבריו בהוקרה ללוחמי צה"ל: "מי שמביאים את כל ההישגים הגדולים האלה הם מפקדי צה"ל וחייליו הגיבורים בסדיר ובמילואים שנלחמים באומץ ובמחויבות גדולה למען ביטחונם של תושבי הצפון, וכמובן תושבי הצפון שמגלים גבורה ויכולת עמידה בנסיבות קשות כדי לאפשר לצה"ל להשלים את משימותיו להגנתם".