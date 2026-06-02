אירוע חריג התרחש היום (שלישי) כאשר הפגנה שגרתית הפכה להפרת סדר בתוך משרדי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. המפגינים, שהגיעו למקום מצוידים בשלטים ובאמצעי כריזה, הצליחו לפרוץ את מעטפת הבניין ולחדור אל תוככי המשרדים.

עם הגיעם למקום, גילו המפגינים נחישות: הם קשרו את עצמם זה לזה בתוך המבנה, במטרה ברורה לשבש את העבודה השוטפת ולמנוע את פינויים. כוחות משטרה מתחנת מוריה ולוחמי יס"מ של מחוז ירושלים שהוזעקו לזירה, הציבו למפגינים אולטימטום להתפנות מרצון.

לאחר שנתקלו בסירוב עיקש, פתחו הכוחות בפעילות פינוי מאולצת. בזה אחר זה, הוצאו המפגינים מתוך כתלי הבניין אל הרחוב, תוך שהמשטרה פועלת להשבת הסדר הציבורי. מדוברות המשטרה נמסר כי חמישה חשודים שהובילו את ההתפרעות עוכבו לחקירה. האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש ולא נגרם נזק לתשתיות הבניין. מדוברות המשטרה נמסר כי כוחות המשטרה פעלו בעקבות מחאה בבניין הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בירושלים "לפני זמן קצר הגיעו כמה עשרות מפגינים לבניין הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בירושלים, כשהם נושאים שלטים ומשתמשים באמצעי כריזה במסגרת מחאה במקום" עוד הוזכר: "במהלך המחאה נכנסו המפגינים לבניין, וחלקם קשרו את עצמם זה לזה. שוטרי תחנת מוריה, ולוחמי יס"מ של מחוז ירושלים, הוזעקו למקום ופעלו להשבת הסדר. לאחר שהמפגינים סירבו להישמע להנחיות השוטרים להתפנות והמשיכו בהתנגדותם, הם פונו מהמקום בכוח, ובמסגרת הפעילות עוכבו 5 חשודים לחקירה" רקע: מתיחות סביב הרשות השנייה כזכור, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו נמצאת בשנים האחרונות במוקד מתיחויות שונות. לפני כשנתיים אושרה במליאת הכנסת בקריאה טרומית הצעת חוק שמטרתה לאפשר לתחנות רדיו מגזריות - כמו תחנות הרדיו החרדיות - להגיע לקהל היעד שלהן בשטחי הארץ כולה. ההצעה, שיזם חבר הכנסת אלי דלל, נועדה לפרוץ את מונופול השידור הארצי שנמצא כיום בידי תחנות ציבוריות בלבד כמו "כאן" וגלי צה"ל. על פי ההצעה, שר התקשורת יהיה רשאי לאשר לבעל זיכיון לשידורי רדיו להקים תחנות שידור מחוץ לתחום האזור שנקבע לשידוריו בזיכיון.

בעבר הגיש גם חבר הכנסת דוד אמסלם מכתב תלונה חריף ליו"ר הרשות השנייה, בו דרש לחקור ולטפל במה שכינה "הפקרות וחוסר אתיקה" בחברת החדשות של ערוץ 12. במכתב כתב אמסלם: "אני רואה מקרה זה בחומרה רבה, ואכן יש בכוונתי לטפל בו באמצעות הערכאות הרלוונטיות".

המשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול ביד קשה נגד כל ניסיון להפר את הסדר הציבורי, תוך שמירה על זכות המחאה החוקית.