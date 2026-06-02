דובר צה"ל הודיע היום (שלישי) על חיסולו של מחבל שלקח חלק בחטיפת ישראלים ממיגונית המוות.

לפי ההודעה, החיסול בוצע "במטרה להסיר איום".

"צה"ל חיסל מחבל שלקח חלק בחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים בטבח ה-7 באוקטובר".

לפי דובר צה"ל, "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו אתמול במרכז רצועת עזה וחיסלו את המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה ב."

רמצ'אן פשט לשטח הארץ במהלך טבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפה של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים.

בנוסף, צה"ל אומר כי המחבל קידם במהלך המלחמה ובזמן האחרון מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ועל כן היווה איום מיידי על כוחותינו הפועלים ברצועת עזה.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעל להסרת כל איום מיידי.

