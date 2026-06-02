אורון שאול ( צילום: באדיבות המשפחה )

הבוקר (שלישי) הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש כתב אישום נגד איברהים חילו, מחבל חמאס שהחזיק בגופתו של החלל סמ"ר אורון שאול ז"ל במשך כעשר שנים. ההודעה המשותפת של דוברות המשטרה ודוברות שב"כ חושפת את פרטי המבצע המורכב שהוביל להשבת הגופה לישראל.

על פי הנמסר, במסגרת מאמצי חקירה משותפים של יאחב"ל להב 433 ושב"כ, התקבל מידע מודיעיני אודות מעורבותו של חילו בהחזקת גופתו של סמ"ר שאול ז"ל. המחבל, שהיה חבר בגדוד שאטי של ארגון הטרור חמאס, נעצר במבצע חשאי והובא לחקירת שב"כ.

רנ"ג כאמל הנו, חוקר מחבלים 7/10 יאחב"ל להב 433 על התפיסה

במהלך חקירתו המעמיקה של חילו בשב"כ, עלה כי החזיק בגופתו של החלל סמ"ר אורון שאול ז"ל קרוב לעשר שנים במבנה אזרחי בעיר עזה. יתרה מכך, במהלך החקירה התקבל מידע מדויק אודות המיקום המדויק בו הוחזקה הגופה - פרט מודיעיני קריטי שאפשר את המבצע להשבתה. כזכור, סמ"ר אורון שאול ז"ל נפל בקרב בשכונת שג'אעייה ב-20 ביולי 2014 במהלך מבצע "צוק איתן", וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. במשך למעלה מעשור, משפחת שאול ומדינת ישראל פעלו ללא הפוגה להשבת בנם הביתה.

מבצע "דרום אדום" - דקות לפני הפסקת האש

בינואר 2025 יצאו שב"כ וצה"ל למבצע "דרום אדום" במסגרתו הושב לישראל החלל החטוף סמ"ר אורון שאול ז"ל. במבצע מורכב של שב"כ ואמ"ן, דקות בודדות לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, חולצה גופתו של סמ"ר שאול ז"ל והובאה לקבורה בישראל.

על פי הפרסומים, המבצע התאפשר הודות לעבודת סיכול משולבת בה היו שותפים שב"כ, אמ"ן ויאחב"ל להב 433. המידע שהופק מחקירתו של חילו היה קריטי להצלחת המבצע ולאיתור המיקום המדויק של הגופה במבנה האזרחי בלב עיר עזה.

לוחמי גולני ברצועת עזה

כתב האישום המיוחס לאיברהים חילו כולל עבירות ביטחון חמורות. פרקליטות דרום גיבשה תשתית ראייתית מקיפה בשיתוף עם חוקרי יאחב"ל להב 433, המבוססת על חקירות מעמיקות ומידע מודיעיני שנאסף במהלך החודשים האחרונים.

בהודעה המשותפת הודגש כי שב"כ, צה"ל ומשטרת ישראל ימשיכו לממש מבצעים, מעצרים וחקירות על מנת למצות כל קצה מודיעיני ביחס למעורבים בפעילות שו"ן וקידום פיגועים. המאמצים להשבת כל החטופים והחללים נמשכים ללא הרף.