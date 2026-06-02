פרשה חמורה: נחשפת הגניבה החצופה בתוך הגדוד הלוחם בצה"ל

פרשה חמורה בצה"ל נחשפה הבוקר (שלישי), עם הגשת כתב אישום חמור לבית הדין הצבאי המחוזי כנגד שני חיילים בשירות סדיר.

החקירה, שנוהלה במאמץ משותף של היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז חוף במשטרה והיחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח), באה לסיומה לאחר תקופה ממושכת שבה פעלו גורמי האכיפה במישור הסמוי והגלוי כדי להתחקות אחר עקבותיהם של החשודים, תושבי צפון הארץ, שעמדו מאחורי סדרת גניבות נועזות מבסיסי צה"ל.

לדברי מפקח רוני גסטפרוינד מהימ"ר, החקירה נוהלה ברגישות ובזהירות רבה תוך שימוש בכלים מבצעיים ומודיעיניים מיוחדים, במטרה להגיע לזהותם של המעורבים ולחשוף את היקף הפעילות הפלילית.

"החקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים בשיתוף גורמי צה"ל ומצ"ח נוהלה באופן סמוי, בהיבטים מבצעיים ומודיעיניים", ציינה גסטפרוינד, והדגישה כי היחידות הצליחו לבצע מעקב הדוק שהוביל לבסוף למעצרם של שני החשודים ולפענוח הפרשה.

מכתב האישום המפורט עולה תמונה מטרידה של ניצול נגישות ופגיעה באבטחת הכוחות הלוחמים. הנאשם המרכזי בפרשה, ששירת בתפקיד טכני בגדוד לוחם, ניצל את תפקידו ואת נגישותו לאוהלי החיילים כדי לבצע את זממו.

על פי החשד, במהלך תקופה של מספר חודשים, גנב הנאשם שלושה רובי סער מסוג M-4 שהיו שייכים ללוחמי הגדוד. במקרה חמור נוסף, נטל החייל מקלע מסוג "מאג" שהוצב על גבי כלי צבאי בשטח כינוס, בעוד הכוחות ערוכים לכוננות מבצעית.

החקירה חשפה כי לא מדובר בפעולה של אדם בודד. שלושה ממעשי הגניבה בוצעו בשיתוף פעולה עם חייל נוסף, חבר של הנאשם שאינו משרת עמו באותו גדוד. השניים, על פי כתב האישום, הפכו את האמל"ח הצבאי למקור הכנסה אסור: הם מכרו שלושה מכלי הנשק שנגנבו תמורת סכום של למעלה ממאה אלף ש"ח בכל עסקה, תוך שהם מסכנים את ביטחון הציבור והצבא.

מעבר לכלי הנשק עצמם, מיוחסת לנאשמים גניבה של אלפי כדורי תחמושת. עוד עולה כי הנאשם המרכזי ניסה שוב ושוב לשכנע חייל אחר המשרת עמו ביחידה לבצע גניבות דומות של תחמושת ואמצעי לחימה נוספים, בתמורה להבטחה כספית.

לאחר מעצרים ממושכים שאושרו על ידי בית הדין לאורך תקופת החקירה, הוגש הבוקר כתב האישום, והתביעה הצבאית צפויה לעתור להארכת מעצרם של השניים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם, בשל המסוכנות הרבה והפגיעה החמורה בביטחון המדינה וביכולות המבצעיות של צה"ל.