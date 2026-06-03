כיכר השבת
שכר שיחה נאה

הבכיר החילוני במשרד רה"מ תקף: "הניסיון לשנות את החרדים - לא דמוקרטי" | צפו

ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תקף בחריפות ניסיונות לשנות את הציבור החרדי בכפייה • "השיח על חרדים אינו מגוון, והפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר טמון בציבור זה" | אסף קרא: תוכנית חומש הוליסטית במקום דילוג מעל נציגים נבחרים (חדשות חרדים)

דבריו של רועי אסף
דבריו של רועי אסף| צילום: צילום: עודד קרני

רועי אסף, ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה (לא חובש כיפה... ח"ב), יצא במתקפה חריפה נגד הניסיונות לכפות שינוי חברתי על הציבור החרדי.

בנאום שנשא בכנס אלי הורביץ לכלכלה, הבהיר אסף כי "ניסיון לשנות את הציבור החרדי בכפייה ומעל ראשי נציגי הציבור החרדיים שנבחרו באופן דמוקרטי - אינו דמוקרטי ופועל לתופעות לא רצויות".

אסף הדגיש כי "יש הטרוגניות רבה בציבור החרדי, אך השיח בחברה הכללית על אינו מגוון". לדבריו, "בציבור החרדי טמון הפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר בקרב הקבוצות השונות באוכלוסייה, אבל בנושא החרדים אני שומע הרבה גורמים מקצועיים המגיבים באופן רגשי ועבודתם מושפעת מכך".

"זה לא עבד באף אוכלוסייה אחרת"

ראש הרשות החרדית הציג עמדה עקרונית נגד כפייה חברתית: "אינני תומך בשינוי חברתי כפוי ובדילוג מעל נציגים שנבחרו באופן דמוקרטי. אם לא מהטיעון המוסרי, אז מהטיעון בפן הפרקטי - זה לא באמת עבד באף אוכלוסייה אחרת, ולעתים קרובות גרם להופעות לא רצויות ואף הפוכות ממה שהתכוון הממשל המרכזי".

במקום זאת, הציע אסף גישה אחרת לחלוטין: "הדרך הטובה ביותר להגיע למטרות בפן המעשי הינה להוציא לפועל תוכנית חומש רב-שנתית, כמו שעושים באוכלוסיות נוספות. צריך לראות ראייה ארוכת טווח".

תוכנית חומש הוליסטית כפתרון

אסף פירט את חזונו: "אני משוכנע שתוכנית חומש הוליסטית ורב-תחומית, דומה אך לא זהה לאחרות, תהיה מצד אחד מנוע צמיחה מרכזי במטרה להגדיל את ההכנסות משקי הבית החרדים, ומצד שני תעלה את רמת האמון והיא הפתרון המקצועי הנכון".

חרדיםמשה גפניחנוכהאורי מקלבהרשות החרדיתרועי אסף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (84%)

לא (16%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר