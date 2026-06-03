רועי אסף, ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה (לא חובש כיפה... ח"ב), יצא במתקפה חריפה נגד הניסיונות לכפות שינוי חברתי על הציבור החרדי.

בנאום שנשא בכנס אלי הורביץ לכלכלה, הבהיר אסף כי "ניסיון לשנות את הציבור החרדי בכפייה ומעל ראשי נציגי הציבור החרדיים שנבחרו באופן דמוקרטי - אינו דמוקרטי ופועל לתופעות לא רצויות".

אסף הדגיש כי "יש הטרוגניות רבה בציבור החרדי, אך השיח בחברה הכללית על חרדים אינו מגוון". לדבריו, "בציבור החרדי טמון הפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר בקרב הקבוצות השונות באוכלוסייה, אבל בנושא החרדים אני שומע הרבה גורמים מקצועיים המגיבים באופן רגשי ועבודתם מושפעת מכך".

"זה לא עבד באף אוכלוסייה אחרת"

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ראש הרשות החרדית הציג עמדה עקרונית נגד כפייה חברתית: "אינני תומך בשינוי חברתי כפוי ובדילוג מעל נציגים שנבחרו באופן דמוקרטי. אם לא מהטיעון המוסרי, אז מהטיעון בפן הפרקטי - זה לא באמת עבד באף אוכלוסייה אחרת, ולעתים קרובות גרם להופעות לא רצויות ואף הפוכות ממה שהתכוון הממשל המרכזי".

במקום זאת, הציע אסף גישה אחרת לחלוטין: "הדרך הטובה ביותר להגיע למטרות בפן המעשי הינה להוציא לפועל תוכנית חומש רב-שנתית, כמו שעושים באוכלוסיות נוספות. צריך לראות ראייה ארוכת טווח".

תוכנית חומש הוליסטית כפתרון

אסף פירט את חזונו: "אני משוכנע שתוכנית חומש הוליסטית ורב-תחומית, דומה אך לא זהה לאחרות, תהיה מצד אחד מנוע צמיחה מרכזי במטרה להגדיל את ההכנסות משקי הבית החרדים, ומצד שני תעלה את רמת האמון והיא הפתרון המקצועי הנכון".