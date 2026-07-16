| צילום: צילומים מתוך: ערוץ הכנסת, אינסטגרם מירי רגב, נאור שירי, ישראל שפירא. לפי חוק 27א.
הכותרות:
- חוק יסוד לימוד תורה עובר בכנסת - וגולדקנופף קובע שזה ערך יסוד במדינת ישראל.
- כ-ו-ל-ם בעד החוק, גם ליברמן - אבל מה עם תפילה?
- טלי גוטליב קמה בנץ, בארבע או בחמש ועשר, עם ממממ... בדרך.
- אחמד טיבי: אנחנו לא נגד לימוד תורה - אז מה, יש עתיד?
- מירב בן ארי עשתה חמש יחידות תושבע וקיבלה מאה - וואלה.
- ש"ס מצביעים על חוק המואזין, וגוטליב דואגת דווקא לתפילה אשכנזית.
- מה עם תפילה ספרדית? מירי רגב צדיקה עונה בקפה שחור.
- נאור שירי רוצה אמריקנו חם - יוסי מציע לו קפה בוץ ומקווה.
- דרעי וגולדקנופף נתפסים ביחד בבית קפה - נס גלוי.
- מלחמת הכוסות: הכוס של היועמ"שית הופכת לסמל פוליטי מול רוטמן.
- גולדקנופף לא משחרר את המקרופון עד שהקפה שלו מוכן.
- קפה לא היה אפשרי, אז פרוש "מפצה" אותה - עם פיצה.
- פרוש בתגובה: "בוז לכם" - יוסי ממליץ לו לשתות מים.
- החוק נגד המעצרים עובר, ובחורי הישיבה מגיעים לכנסת בעצמם.
- גוטליב מקריאה תהילים בכנסת - אפשר לשלב תורה, תהילים וצבא.
- בין המצרים: מי מותר לו בשר? רק חתול ספרדי שסיים מסכת.
- יוליה מלינובסקי: בשר יקר לכולם בסופר - גוטליב מבטיחה השגחה צמודה.
תפתחו אוזניים ועיניים - אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי >> כאן ותוכלו לעקוב אחריו בסטטוס >> כאן
קרדיטים:
הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן
0 תגובות