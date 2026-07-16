החדשות הכי (לא) חשובות גוטליב דואגת לתפילה אשכנזית וגולדקנופף לא משחרר את המיקרופון | צפו טלי גוטליב קמה בנץ ומשווה בין אשכנזים לערבים | אחמד טיבי ומירב בן ארי מצהירים שהם לא נגד לימוד תורה | גולדקנופף לא משחרר את המקרופון | פרוש בין פיצה לתהילים | דרעי וגולדקנופף נתפסים ביחד | יוסי מסכם שבוע האוכל בכנסת ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (VOD)