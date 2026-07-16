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גוטליב דואגת לתפילה אשכנזית וגולדקנופף לא משחרר את המיקרופון | צפו

טלי גוטליב קמה בנץ ומשווה בין אשכנזים לערבים | אחמד טיבי ומירב בן ארי מצהירים שהם לא נגד לימוד תורה | גולדקנופף לא משחרר את המקרופון | פרוש בין פיצה לתהילים | דרעי וגולדקנופף נתפסים ביחד | יוסי מסכם שבוע האוכל בכנסת ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (VOD)

| צילום: צילומים מתוך: ערוץ הכנסת, אינסטגרם מירי רגב, נאור שירי, ישראל שפירא. לפי חוק 27א.

הכותרות:

  • חוק יסוד לימוד תורה עובר בכנסת - וגולדקנופף קובע שזה ערך יסוד במדינת ישראל.
  • כ-ו-ל-ם בעד החוק, גם - אבל מה עם תפילה?
  • טלי גוטליב קמה בנץ, בארבע או בחמש ועשר, עם ממממ... בדרך.
  • אחמד טיבי: אנחנו לא נגד לימוד תורה - אז מה, יש עתיד?
  • מירב בן ארי עשתה חמש יחידות תושבע וקיבלה מאה - וואלה.
  • ש"ס מצביעים על חוק המואזין, וגוטליב דואגת דווקא לתפילה אשכנזית.
  • מה עם תפילה ספרדית? מירי רגב צדיקה עונה בקפה שחור.
  • נאור שירי רוצה אמריקנו חם - יוסי מציע לו קפה בוץ ומקווה.
  • וגולדקנופף נתפסים ביחד בבית קפה - נס גלוי.
  • מלחמת הכוסות: הכוס של היועמ"שית הופכת לסמל פוליטי מול רוטמן.
  • גולדקנופף לא משחרר את המקרופון עד שהקפה שלו מוכן.
  • קפה לא היה אפשרי, אז פרוש "מפצה" אותה - עם פיצה.
  • פרוש בתגובה: "בוז לכם" - יוסי ממליץ לו לשתות מים.
  • החוק נגד המעצרים עובר, ובחורי הישיבה מגיעים לכנסת בעצמם.
  • גוטליב מקריאה תהילים בכנסת - אפשר לשלב תורה, תהילים וצבא.
  • בין המצרים: מי מותר לו בשר? רק חתול ספרדי שסיים מסכת.
  • יוליה מלינובסקי: בשר יקר לכולם בסופר - גוטליב מבטיחה השגחה צמודה.

תפתחו אוזניים ועיניים - אם יש לכם סיפורים שלא רלוונטיים שלחו אותם ישירות למספר של יוסי >> כאן ותוכלו לעקוב אחריו בסטטוס >> כאן

קרדיטים:

הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | צילום: אבי לודמיר | עריכה: ידידיה כהן

אריה דרעימשה גפניאביגדור ליברמןמאיר פרושאחמד טיבייצחק גולדקנופףטלי גוטליבהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועמירב בן אריחוק לימוד תורהיוסי עבדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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