יו"ר ש"ס אריה דרעי באשמות חריפות כלפי גורמי שמאל, שלטענתו מממנים קמפיין ממוקד נגדו ונגד הנהגת הציבור החרדי. בדברים שנאמרו בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', חשף דרעי פרטים על מה שהוא מכנה "מזימה מתוחכמת" לפגיעה באמונת חכמים ובקשר בין הציבור החרדי לנציגיו.

"הם עושים את זה כבר הרבה זמן", פתח דרעי את דבריו בריאיון בלעדי באולפן 'כיכר השבת': "צריך להגיד את הדברים בצורה הכי ברורה שבעולם: קפלניסטים, כסף של השמאל, של הקרנות העולמיות או הישראליות, של ההייטק – כסף שמאל-ליברלי שרוצה לחלן את המדינה באופן מוחלט ולפרק את הימין ואת הגוש האמוני, הצליח לצערי הרב לקנות כמה משתפי פעולה בתוך הציבור שלנו".

דרעי הבהיר כי אינו מדבר על השערות אלא על עובדות מוכחות. "אני מדבר איתך עכשיו על עובדות, כן? אני גם יודע את השמות", הדגיש. לדבריו, משתפי הפעולה הללו "הצליחו לקחת פעילים בתוך הציבור שלנו, ולקחת פעילים מהציבור שלנו שהלכו והקליטו רבנים שלנו והלכו ועשו דברים כדי להרוס קודם כל את האמונת חכמים".

יו"ר ש"ס פירט את שלבי התוכנית כפי שהוא רואה אותה: "לעשות פירוד בין החכמים, לעשות מחלוקות ולגבש את הציבור... הם הסיטו את הציבור כלפי הנציגים". המטרה הסופית, לטענתו, היא ברורה: "אחד, שהציבור החרדי ישב בבית".

דרעי טוען כי הקמפיין המכוון נגדו אינו מקרי, אלא חלק ממאמץ רחב יותר לפגוע בכוחו של הציבור החרדי בזירה הפוליטית. "כסף שמאל-ליברלי שרוצה לחלן את המדינה באופן מוחלט ולפרק את הימין ואת הגוש האמוני", כך הגדיר את מקורות המימון.