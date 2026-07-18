כיכר השבת
"אני מכיר את השמות" | צפו

"רוצים לחלן את המדינה" | דרעי מאשים: הקפלניסטים קנו משתפי פעולה חרדים

יו"ר ש"ס מאשים באולפן 'כיכר': גורמי שמאל השקיעו כספים כבדים בקמפיין לדיכוי הצבעה במגזר החרדי • "קנו פעילים מהציבור שלנו שהקליטו רבנים" • המטרה: לשבור את האמונת חכמים ולהרחיק את הציבור מהנציגים| צפו (פוליטי)

20תגובות
דרעי נגד השמאל | צפו
דרעי נגד השמאל | צפו

יו"ר ש"ס באשמות חריפות כלפי גורמי שמאל, שלטענתו מממנים קמפיין ממוקד נגדו ונגד הנהגת הציבור החרדי. בדברים שנאמרו בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', חשף דרעי פרטים על מה שהוא מכנה "מזימה מתוחכמת" לפגיעה באמונת חכמים ובקשר בין הציבור החרדי לנציגיו.

"הם עושים את זה כבר הרבה זמן", פתח דרעי את דבריו בריאיון בלעדי באולפן 'כיכר השבת': "צריך להגיד את הדברים בצורה הכי ברורה שבעולם: קפלניסטים, כסף של השמאל, של הקרנות העולמיות או הישראליות, של ההייטק – כסף שמאל-ליברלי שרוצה לחלן את המדינה באופן מוחלט ולפרק את הימין ואת הגוש האמוני, הצליח לצערי הרב לקנות כמה משתפי פעולה בתוך הציבור שלנו".

אריה דרעי שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו בריאיון המלא
אריה דרעי שובר שתיקה בריאיון בלעדי | צפו בריאיון המלא

דרעי הבהיר כי אינו מדבר על השערות אלא על עובדות מוכחות. "אני מדבר איתך עכשיו על עובדות, כן? אני גם יודע את השמות", הדגיש. לדבריו, משתפי הפעולה הללו "הצליחו לקחת פעילים בתוך הציבור שלנו, ולקחת פעילים מהציבור שלנו שהלכו והקליטו רבנים שלנו והלכו ועשו דברים כדי להרוס קודם כל את האמונת חכמים".

יו"ר פירט את שלבי התוכנית כפי שהוא רואה אותה: "לעשות פירוד בין החכמים, לעשות מחלוקות ולגבש את הציבור... הם הסיטו את הציבור כלפי הנציגים". המטרה הסופית, לטענתו, היא ברורה: "אחד, שהציבור החרדי ישב בבית".

דרעי טוען כי הקמפיין המכוון נגדו אינו מקרי, אלא חלק ממאמץ רחב יותר לפגוע בכוחו של הציבור החרדי בזירה הפוליטית. "כסף שמאל-ליברלי שרוצה לחלן את המדינה באופן מוחלט ולפרק את הימין ואת הגוש האמוני", כך הגדיר את מקורות המימון.

בנימין נתניהואריה דרעיש"סקפלןפיזור הכנסתבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

16
האמת שזה די מבהיל... תמיד ידענו שיש תקציבים שמגיעים מבחוץ כדי לעשות פה בלגן, אבל להכניס אנשים לתוך הציבור שלנו שיקליטו בתוך בתים של רבנים? זה כבר עליית מדרגה. צריך הרבה זהירות עם מה ששומעים ברחוב בתקופה הזו.
גולדברג
15
נו, הרי זה ברור לגמרי. השנאה שיש שם בחוץ לתורה וללומדיה היא לא מהיום, והם ינסו הכל כדי להחליש אותנו מבפנים. העיקר זה לא להקשיב לכל הליצנים האלה שמנסים לקרר אותנו מאמונת חכמים.
הופמן
אף אחד לא שונא . הצבא נמצא במצוקת כוח אדם ומעונינים לגייס לפחות את אלה שלא לומדים אך גם לכך הציבור שלנו מתנגד.
חרדי
14
דרעי צודק, השמאל מבין שרק דרך הפירוד הוא יכול לנצח את הגוש. הם מנסים לייצר מחלוקות איפה שאין, ופתאום כל אחד נהיה לי מבין גדול ברבנים. תשמרו על התמימות והאמונה, זה הכי חשוב.
חדאד
13
אני מסיע כל היום אנשים, חרדים, חילונים, כולם. אני אומר לכם, השנאה הזאת ברשתות זה הכל בגלל הפוליטיקאים מלמעלה. אנשים רוצים לחיות בשקט, אל תאמינו לכל מה ששולחים לכם בטלפון.
הרצל קדוש
12
אני הגעתי משם, אני מכיר את הקרנות האלה ואת דרך המחשבה שלהם. הם באמת מאמינים שהם מצילים את החרדים מעצמם. דרעי לא ממציא שום דבר, זו אסטרטגיה חילונית ידועה וצריך להיזהר ממנה.
דורון
11
חבל בכלל לבזבז זמן על הכתבות האלו במוצאי שבת. מה לנו ולקמפיינים של השמאל או של ש"ס? מי שיושב בסטנדר ומבין מילתא דאורייתא, שום הקלטה ושום פשקוויל לא יזיזו אותו מילימטר.
חיים
נכון במאה אחוז רק מה לעשות ויש זכות הצבעה גם לכאלה ששכחו מה זה סטנדר
בועז
10
איש בל יעדר
כולם הולכים להצכיע
9
שימשיכו להביא כסף מהייטק ומאיפה שהם רוצים, בקלפי הציבור הספרדי יתן להם את התשובה הכי מוחצת שיש. אנחנו לא פראיירים של אף אחד ולא נמכור את המורשת של מרן בשביל כמה שקלים.
יקיר
8
דרעי מעלה פה נקודה סופר כואבת ומדויקת על מה שקורה ברחוב ורואים שהוא באמת דואג לכבוד החכמים הצעד הכי חזק שהוא יכול לעשות עכשיו כדי לפרק את המזימה הזו לגמרי זה פשוט ליזום חיבור מחדש עם כל הרבנים הגדולים שקצת התרחקו מאיתנו בשנים האחרונות כשהציבור יראה את כל גדולי הדור הספרדים יושבים יחד בשולחן אחד אף ק
דניאל
אף קמפיין שבעולם לא יוכל לשבור אותנו, ובקדושה הזאת כולם ירוצו לקלפי להצביע ש"ס בלי לחשוב פעמיים.
דניאל
7
התסכול הכלכלי מובן לגמרי, כולנו מרגישים את יוקר המחיה והמיסים בכיס. אבל צריך לזכור שהכספים האלה לא הולכים למותרות, אלא לחינוך בסיסי, למורות ולגננות בפריפריה שפשוט רוצות להתפרנס כמו כל מגזר אחר. במקום להפוך את זה למלחמה נגד הציבור החרדי, צריך להסדיר את זה פעם אחת ולתמיד בצורה שקופה בחוק התקציב
לאה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר