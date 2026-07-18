ממדאני מעורר סערה: זו ההתבטאות הנוספת שלו נגד צמרת ישראל

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מעורר סערה דיפלומטית חריפה בעקבות הצהרותיו האחרונות הנוגעות לראש הממשלה בנימין נתניהו. בראיון נרחב שהעניק לעיתון "ניו יורק טיימס", הודה ממדאני כי הוא מנהל בתקופה האחרונה מגעים שוטפים ו"שיח פעיל" עם המחלקה המשפטית של עיריית ניו יורק, במטרה לבחון האם קיימת פרצה חוקית שתאפשר לו להורות למשטרת ניו יורק, הנמצאת תחת פיקוחו, לעצור את ראש ממשלת ישראל.

המהלך המתוכנן מכוון לחודש ספטמבר הקרוב, אז צפוי נתניהו להגיע לעיר כדי להשתתף ולנאום בעצרת הכללית של האומות המאוחדות.

ממדאני, הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות הקיצוניות, ביסס את הצהרותיו על צווי המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) בשנת 2024. במהלך הראיון הדגיש ראש העיר את עמדתו ואמר באופן ישיר כי "מקומו של ראש הממשלה נתניהו הוא בהאג". לדבריו, נתניהו הוא "פושע מלחמה שהואשם על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי", והוסיף כי מדובר בעמדה שרבים שותפים לה לאור הפעולות שנקטה ישראל בשנים האחרונות. עם זאת, ממדאני נאלץ להודות כי לרשותו אין סמכות להמציא חוקים חדשים, והבהיר כי "כל מה שהחוק מתיר לי לעשות בעיר ניו יורק, זה מה שנעשה, אבל לא נכתוב חוקים משלנו למטרה הזו".

הצהרותיו של ראש העיר הניו-יורקי עומדות בניגוד מוחלט למציאות המשפטית והדיפלומטית הבינלאומית, שכן לארצות הברית אין כל מחויבות להחלטות בית הדין בהאג מאחר שאינה חתומה על אמנת רומא. מעבר לכך, מנהיגי מדינות זרים נהנים מחסינות דיפלומטית מלאה בעת ביקוריהם הרשמיים, ולרשות מקומית אין כל סמכות חוקית לפעול נגדם או לעכבם. איומים דומים נשמעו מצד ממדאני עוד במהלך קמפיין הבחירות שלו בשנה שעברה, ואף זכו בשעתו להתייחסות מצד נתניהו, שהבהיר כי לא יהסס להגיע לביקור בעיר.

התגובות הרשמיות בירושלים ובנציגויות הדיפלומטיות בארצות הברית לא איחרו לבוא, והובילו למתקפה חריפה נגד ראש העיר. שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, הגיב בביטול מוחלט לאיומים ותקף את התנהלותו של ממדאני בניהול העיר. דנון האשים את ראש העיר בכך שבמקום להתמקד בתפקידו ובגל האנטישמיות הגואה ברחובות ניו יורק, הוא בוחר להסית ולייצר כותרות פוליטיות. "אם יש מישהו שצריך להיעצר – זה ראש העיר ממדאני בעצמו", עקץ השגריר דנון והוסיף כי האיומים הללו לא ישיגו דבר, וכי ראש הממשלה יגיע כמתוכנן לעצרת האו"ם כדי "לעמוד בפני העולם ולהצהיר על האמת של ישראל". גם קונסול ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, הצטרף למתקפה והבהיר כי לראש עיריית ניו יורק אין שמץ של סמכות בעניין, וכי מוטב שיתרכז בניהול העיר בלבד.

ברקע הדברים, הביקורת הציבורית כלפי ממדאני מתעצמת לא רק בשל הצהרותיו הפוליטיות, אלא גם בשל חשיפת פעילותה של רעייתו, האמנית הסורית-אמריקנית ראמה דואג'י. ברשתות החברתיות פורסמו פוסטים רבים שיוחסו לה, ובהם הבעת תמיכה בארגונים פלסטיניים וביקורת נוקבת נגד ארצות הברית וישראל. הסערה הגדולה התעוררה לאחר שהתברר כי דואג'י סימנה "לייק" לפוסט קיצוני שטען כי מעשים אכזריים שביצע חמאס במהלך טבח שבעה באוקטובר היו "מתיחה המונית". בעקבות הביקורת הציבורית הנרחבת נאלצה דואג'י לפרסם התנצלות, ואילו ממדאני ניסה להגן עליה בראיון וטען כי מדובר באמנית עצמאית וכי הביקורת כלפיה נובעת אך ורק מהעובדה שהיא נשואה לו.

מנגד, ראש הממשלה נתניהו התייחס לנושא לאחרונה ותקף בחריפות את עמדותיו של ראש העיר, תוך שהוא מאשים אותו בתמיכה מובהקת בארגון הטרור חמאס. נתניהו ציין כי ממדאני בוחר לגנות את מדינת ישראל, שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון החולקת ערכים משותפים עם ארצות הברית, ובמקביל מגן על ארגון טרור שקורא בגלוי להשמדת יהודים וביצע את הטבח הנורא ביותר מאז השואה. נתניהו הוסיף וטען כי לראש העיר לא אכפת שמי ששונא את ישראל שונא בסופו של דבר גם את אמריקה, ואף העריך כי בסתר לבו ממדאני מתעב את הערכים האמריקניים עצמם.