אטימות לילד בן 4: בית החולים ישלם אלפי שקלים על המתנה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב קיבל תביעה נגד המרכז הרפואי איכילוב, לאחר שנקבע כי התנהלות מרפאת העיניים במוסד הרפואי הייתה רצופה בכשלים והפגינה חוסר רגישות קיצוני כלפי אם וילדה בן הארבע בעל צרכים מיוחדים.

על פי פסק הדין של השופט אבי כהן, האם והילד הגיעו למרפאת העיניים בבית החולים עם זימון מוקדם, אך נאלצו להמתין למעלה מארבע שעות עד לקבלת הטיפול. במהלך שעות ההמתנה הממושכות, ניתנו לילד טיפות להרחבת אישונים שגרמו לו למצוקה ואי נוחות, בעוד מטופלים אחרים הוכנסו לבדיקה לפניהם ללא כל הסבר או הבהרה מצד הצוות הרפואי.

"היתכנות מראש לחוד, הצדקה בדיעבד לחוד"

בדיון שהתקיים בבית המשפט, ניסה המרכז הרפואי להצדיק את ההמתנה הממושכת בטענות כלליות על מצוקת כוח אדם במערכת הבריאות. נציגי בית החולים טענו כי הזימון כולל אזהרה מראש על אפשרות להמתנה ממושכת, ולכן אין מקום לתלונה.

אולם השופט כהן דחה את הטענות על הסף. בפסק דינו הבהיר השופט כי "היתכנות מראש להמתנה ממושכת לחוד, והצדקתה הסבירה בדיעבד לחוד". השופט ציין כי המוסד הרפואי לא הציג כל ראיה קונקרטית המצדיקה את העיכוב החריג במקרה הספציפי הזה, ולא הסביר מדוע מטופלים אחרים קיבלו עדיפות על פני הילד והאם.

השופט מתח ביקורת חריפה על היעדר השקיפות והאטימות שהפגין הצוות הרפואי כלפי משפחה שנזקקה למענה ולהסבר. "משפחה עם ילד בעל צרכים מיוחדים זכאית לרגישות מיוחדת ולהסברים ברורים", קבע השופט, והדגיש כי בית החולים אינו חסין מתביעת רשלנות בשל טענות כלליות על עומס.

חיוב בפיצויים והוצאות משפט

בסופו של ההליך המשפטי, חויב המרכז הרפואי איכילוב בתשלום פיצויים והוצאות משפט בסך 4,500 שקלים. פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות שיפוטיות המדגישות את זכויותיהם של ילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם לקבל יחס הולם ורגיש במערכת הציבורית.

יצוין כי מקרה זה מצטרף למקרים נוספים בהם בתי משפט מטילים אחריות על מוסדות ציבוריים שאינם עומדים בסטנדרטים הנדרשים בטיפול באוכלוסיות מיוחדות. השופט הבהיר כי מצוקת כוח אדם במערכת הבריאות אינה יכולה לשמש תירוץ להתנהלות חסרת רגישות כלפי מטופלים פגיעים.

מהמרכז הרפואי איכילוב נמסר בתגובה כי הם בוחנים את פסק הדין ופועלים לשיפור נהלי השירות במרפאות בית החולים.