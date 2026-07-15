מבצע ענק ב-FLY CARD: מצטרפים עכשיו, ומקבלים טיסה במתנה!

הדרך להטבה פשוטה כמו טיסה בשמי תכלת. מצטרפים לכרטיס, מבצעים רכישות בהיקף מצטבר של 10,000 שקלים עד סוף נובמבר, וזהו, אתם בדרך ליעד החלומות שלכם. רומא, ברצלונה, וינה, פראג, בודפשט, אתונה ועוד יעדים אטרקטיביים באירופה מחכים לכם. אבל שימו לב, המלאי מוגבל ל-50,000 מושבים בלבד, והמבצע בתוקף עד ה-5 באוגוסט או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. מי שמתמהמה מפספס ונשאר בארץ....

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ולמה דווקא FLY CARD? כי זהו כרטיס האשראי היחיד בישראל שקשור ישירות לחברת תעופה, ולכן רק דרכו נהנים מהטבות שאין בכרטיסים אחרים. הכרטיס מציע מבחר סוגים המתאימים למגוון לקוחות. כרטיס הבסיס מעניק נקודת נוסע מתמיד על כל 5 שקלים, וכרטיס PREMIUM SELECT משפר את הצבירה לנקודה על כל 4.5 שקלים, בתוספת צבירת יהלומים לשדרוג מעמד במועדון.

כרטיס FLY CARD PREMIUM , מציע צבירה מואצת עוד יותר, נקודה על כל 4 שקלים בארץ ו-3 שקלים במטבע חוץ, ו-AMEX PREMIUM מוסיף הנחה של 50% בעמלת המרת מטבע חוץ, יתרון משמעותי לנוסעים תדירים לחו"ל. ולמצטרפים לכרטיס PREMIUM SELECT עד 31 באוקטובר 2026 תוענק גם הנחה של 25% על דמי הכרטיס בשנה הראשונה.

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מעבר לצבירה, הכרטיס מעניק גם הטבות הקשורות לחוויית הטיסה עצמה, בהתאם לסוג הכרטיס ולתנאיו: עדיפות בשדרוגים, מושבים מועדפים וכבודה נוספת בהנחה. בין ההטבות הנוספות נמנות, מבצע יום שלישי עם 50% הנחה על מימוש נקודות, הנחות ייחודיות באתר FLYSTORE, חנות הסחר של מועדון הנוסע המתמיד ועוד הטבה חדשה החל מ 2027- 1+ 1 על כרטיסי טיסה שפרטיה יפורסמו ממש בקרוב

הנתונים מוכיחים שזה לא רק שיווק. מעל מיליארד נקודות מומשו במועדון בשנה האחרונה על רכישת כרטיסי טיסה, שדרוגי מושב ומזוודות נוספות, ומעל מיליון כרטיסי טיסה נרכשו באמצעות נקודות שצברו מחזיקי הכרטיס. במועדון אומרים בבירור: מי שמחזיק את הכרטיס, טס בזכותו.

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מצטרפים... וטסים!