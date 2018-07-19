האם ידעתם שיש כרטיס אשראי ייחודי שמוקדש רק למתנדבים בישראל?
עשרות אלפי מתנדבים כבר מצטרפים ומקבלים הטבות שטרם נראו בארץ - אז מה הסוד שמושך אותם? | גלו איך גם אתם יכולים ליהנות מהכרטיס שמוקיר את מי שנותן מהלב (חרדים)
חברת ישראכרט מציעה ללקוחות כלל הבנקים כרטיסי אשראי המתאימים לשימוש שוטף במהלך החודש לצד הטבות מיוחדות שיעניקו למשתמשים מלבד חווית קניה נינוחה אף הטבות מעולות שיביאו לחיסכון בהוצאות הבית ולהחזרים על רכישות שיבוצעו באמצעות הכרטיס (כלכלה).
במהלך הפגישה הציג יו"ר הארגון הרב ראובן סקלר את הפעילות המבורכת של הארגון במשך למעלה מעשרים וחמש שנה • יו"ר ועד ארגון העובדים של ישראכרט גיא כהן התרגש מאד מהפעילות של חיים לילד ואמר: "ישראכרט שמחה לקחת חלק בפעילות המדהימה של חיים לילד..." (חרדים)
חברי תכנית "מגיע לך יותר" של ישראכרט יהנו בחופשת בין הזמנים מהטבות 1 +1 חינם בכניסה לעשרות אטרקציות לכל הגילאים בכל רחבי הארץ. המגוון הרחב של האטרקציות המוצעות לחברי התכנית בקיץ הקרוב, מאפשר לכל אחד בכל גיל להנות מפעילויות מתאימות ומעניינות במיוחד עבורו (שיווקי)
חשיפת 'כיכר השבת' לפיה בשבועות האחרונים פעלו עובדים בפרויקט "עיר הקרח" הנבנה בירושלים, מצליחה להכניס את חרי מועצת העיר לתזזית. הנציגים החרדים פנו בקריאה דחופה למנכ"ל חברת ישראכרט שלקחה חסות על הפרויקט וביקשו לעצור את חילולי השבת. במקביל: דרישה לקנוס את החברה (חרדים)