מהפכה: למה כל המתנדבים מצטרפים דווקא לכרטיס הזה?

גלו איך גם אתם יכולים ליהנות מהכרטיס שמוקיר את מי שנותן מהלב ( צילום: באדיבות המצלם )

כשמשה לוי, מתנדב בארגון הצלה כבר 12 שנה, חזר באחת בלילה מזירת תאונה בכביש 6, הוא עצר בדרך הביתה בתחנת דלק. “תמיד צוחקים עליי שאני ‘מתדלק את הרכב מהכיס, ואת הנשמה מהלב’,” הוא אומר בחיוך עייף.

אבל החיוך הזה הפך רחב יותר כשגילה שיש דרך פשוטה לקבל הכרה אמיתית וגם הטבות שוות על כל אותן שעות התנדבות שהוא עושה בחינם. לראשונה בישראל, מתנדבים מקבלים כרטיס אשראי ייחודי - כרטיס מועדון המתנדבים: שמעניק שפע של מתנות, הנחות וחוויות, רק כי אתם שם בשביל אחרים, כל השנה.

מה זה אומר בפועל?

הצטרפות למועדון (בחינם!) פותחת לכם דלת לעולם של הוקרה והטבות:

מתנת הצטרפות - שובר ₪100 לקניות במגוון רשתות.

מסלול דלק בהנחה - 30 אג' פחות על כל ליטר.

ביטוח נסיעות חינם - 5 ימי ביטוח מתנה לפני כל טיסה.

פטור מדמי כרטיס - כל עוד אתם חברים במועדון.

החזר כספי בקניות אונליין - TOP Cash באתרים בארץ ובעולם.

כרטיסים חינם להופעות הגדולות בישראל – כהוקרה על הנתינה שלכם.

מסלול המתנדבים של Cello - 75 ₪ מתנה לחניונים ושטיפות רכב.

חנות מוצרים למתנדבים - ציוד ייעודי במחירים בלעדיים.

הנחות במעמד החיוב במאות בתי עסק ברחבי הארץ.

קהילה של נתינה – ועכשיו גם של קבלה

כבר היום חברים במועדון עשרות אלפי מתנדבים מכל רחבי הארץ: איחוד הצלה, זק"א, השומר החדש, משמר, שיח סוד ועוד.

אבל המועדון פתוח גם למי שמתנדב ביוזמות פרטיות - העיקר שאתם נותנים מהלב.

הצטרפות פשוטה: מספרים היכן אתם מתנדבים, המידע נבדק, ואתם בפנים - עם כל ההטבות, האירועים הסגורים, והמתנות.

“זה מרגיש שמישהו רואה אותנו”

משה מספר שכבר הספיק להשתמש בהנחה על הדלק ובכרטיס להופעה חיה. “אני מתנדב כי זה בנשמה שלי, אבל הכרטיס הזה… הוא מרגיש כמו טפיחה על השכם. סוף סוף מישהו אומר – תודה.”

יוקר המחיה מורגש בכל בית בישראל, אבל למתנדבים, שנוסעים, מציידים את עצמם, ומשקיעים זמן ומשאבים אישיים – כל שקל חשוב. “ההנחה על הדלק פשוט מצילה אותי,” מספר יוסי, מתנדב זק"א מאזור המרכז, “אני נוסע מאות קילומטרים בחודש, ו-30 אגורות פחות לליטר זה מאות שקלים בשנה. זה מאפשר לי להמשיך לתת בלי לחשוב פעמיים.”

חברי המועדון מספרים שגם ההטבות האחרות עושות הבדל אמיתי: גישה לחנות מוצרים ייחודית במחירים בלעדיים, 75 ₪ מתנה לחניונים ושטיפות רכב במסלול המתנדבים של Cello, ואפילו כרטיסים חינם להופעות הגדולות בישראל. “לא האמנתי שיום אחד אזכה לקחת את אשתי להופעה, מתנה מהמועדון,” משתף דוד, מתנדב השומר החדש.

ואם זה לא מספיק - יש גם רגעים קטנים של פינוק: קפה ומאפה חינם ברשת פז, גישה לאירועים סגורים, וימי כיף למשפחות. כל אלה לא רק מקלים על הכיס – אלא גם מחזקים את תחושת ההוקרה והחיבור לקהילה.

למי שנותן - מגיע יותר

*הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ * אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.